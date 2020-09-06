Киев, , 07:50 — REGNUM Состояние здоровья главы так называемой Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарета удовлетворительное, у него диагностировали воспаление легких. Об этом 5 сентября на странице «патриарха» Филарета в социальной сети Facebook сообщила его пресс-служба.

«Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких», — говорится в сообщении.

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Напомним, 4 сентября стало известно, что Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений, где он проходит лечение. В результате планового тестирования на SARS-CoV-2 выяснилось, что лидер украинских раскольников заразился коронавирусом.

Отметим, до 1992 года бывший митрополит Филарет (Михаил Денисенко) был служителем Русской Православной Церкви, из рядов которой ушел в раскол. Это произошло после того, как в 1990 году Филарета не избрали на должность патриарха Московского и Всея Руси.