Хмельницкий, Украина, , 07:50 — REGNUM 5 сентября скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, у которого был диагностирован COVID-19, сообщил 5 сентября глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом также сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Губернатор Хмельницкой области выразил соболезнования родным и близким умершего. Глава Хмельницкой ОГА также уточнил, что Синишин с подтвержденным диагнозом COVID-19 был госпитализирован в медицинское учреждение 31 августа.

Прокуратуру Хмельницкой области Синишин возглавлял с июля 2014 года, глава Хмельницкой области. В пресс-службе прокуратуры области отметили, что Олегу Синишину через несколько недель должно было исполниться 44 года.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили свыше 2836 новых случаев инфицирования коронавирусом.