Москва, , 23:32 — REGNUM Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве скончались 13 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице заявила, что колебания в данных по выявленным случаям коронавируса не должны никого пугать, поскольку это свидетельствует о работе по выявлению и профилактике COVID-19.

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