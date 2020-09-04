Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM Колебания в данных по выявленным случаям коронавируса не должны никого пугать, поскольку это свидетельствует о работе по выявлению и профилактике заболеваемости. Об этом в ходе общения с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, и будем это продолжать», — сказала Голикова.

По её словам, российские власти сделают всё для того, чтобы жителям страны не пришлось снова уходить на самоизоляцию и принимать меры по закрытию предприятий.

Голикова подчеркнула, что в данном вопросе «многое зависит от дисциплины наших граждан».