Лондон, , 19:55 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 5 сентября данные министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составило 344 164.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 скончались 41 549 человек, за прошедшие сутки — 12 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 72 663.

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