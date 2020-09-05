Минск, , 14:19 — REGNUM В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 72 663, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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71 843 ранее инфицированных выздоровели и были выписаны, 705 человек скончались.

На текущий момент в целях выявления коронавирусной инфекции в стране провели 1 574 991 тестирование.

Отметим, за сутки в республике выявили 178 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались четыре человека, выздоровели 333 человека.