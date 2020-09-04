Умань, Украина, , 14:57 — REGNUM В городе Умань у шести хасидов, прибывших из Израиля, подтвердили заражение коронавирусом. Об этом заявил мэр города Александр Цебрий 4 сентября в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews.

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Он рассказал, что местные власти решили протестировать всех паломников, прибывших в город до введения запрета на въезд.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день у шести паломников оказались COVID-позитивными», — заявил Цебрий.

По словам чиновника, в местной больнице есть всего 14 койко-мест для людей, заразившихся коронавирусом, а лечение уже проходят 18 пациентов.

Напомним, ранее власти Украины призвали ортодоксальных иудеев не приезжать на могилу своего духовного лидера цадика Нахмана в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропортах Украины оказались сотни граждан Израиля, части из которых было отказано во въезде на территорию Украины.

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