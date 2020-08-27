Киев, , 15:41 — REGNUM Более сотни граждан Израиля в нескольких аэропортах Украины не могут попасть на территорию страны, сообщила 27 августа пресс-служба Объединённой еврейской общины Украины.

По данным пресс-службы, хасиды находятся в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья. По некоторым данным, им не предоставили еду и воду.

Ранее израильский ресурс Ynet сообщил о том, что 116 граждан Израиля задержали в аэропорту Киева. Людей несколько часов допрашивали, после чего 12 прибывшим отказали во въезде на Украину и отправили назад.

Позже в государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) подтвердили информацию о 12 депортированных гражданах Израиля, отметив, что никаких задержаний не было, проводилась стандартная проверка документов.

Напомним, Украина запретила въезд на территорию страны для всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, однако решение вступит в силу лишь в первую минуту 29 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских раввинов помочь решить проблему с хасидами, которые намерены попасть в Умань, чтобы отпраздновать Новый год на могиле своего духовного лидера — цадика Нахмана.

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