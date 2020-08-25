Киев, , 16:05 — REGNUM Власти Украины приняли решение в связи с пандемией коронавируса ограничить паломничество ортодоксальных иудеев в город Умань. Об этом шла речь на селекторном совещании, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 25 августа пресс-служба офиса президента Украины.

«По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана (еврейского Нового года — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Напомним, в Умани находится могила духовного лидера хасидов цадика Нахмана — основателя Брацлавской ветви хасидизма.

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Ранее Украина и Израиль выразили беспокойство в связи с готовящимся приездом десятков тысяч хасидов в Умань. Они обратились к ортодоксальным иудеям с призывом не совершать паломничество, однако никаких запретов не ввели.

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