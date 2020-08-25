Киев, 25 августа 2020, 16:05 — REGNUM Власти Украины приняли решение в связи с пандемией коронавируса ограничить паломничество ортодоксальных иудеев в город Умань. Об этом шла речь на селекторном совещании, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 25 августа пресс-служба офиса президента Украины.
Напомним, в Умани находится могила духовного лидера хасидов цадика Нахмана — основателя Брацлавской ветви хасидизма.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Ранее Украина и Израиль выразили беспокойство в связи с готовящимся приездом десятков тысяч хасидов в Умань. Они обратились к ортодоксальным иудеям с призывом не совершать паломничество, однако никаких запретов не ввели.
Читайте также: Украина и Израиль призвали хасидов не ехать в Умань
Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Украины пообещали ограничить паломничество хасидов в Умань