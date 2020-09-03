Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Петербурге техническая готовность отопительных систем жилых домов к зимнему периоду и началу отопительного сезона составляет 100%. Об этом заявили в Смольном.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Поставлена задача — к началу отопительного сезона привести в порядок все системы отопления и водоснабжения города, подготовить жилые дома к зиме, в том числе отработать технологию «холодный чердак», которая предупреждает образование наледи на крышах», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего в Петербурге к зиме готовят 23 661 домов, в том числе 23 303 многоквартирных и 358 общежитий. Уже внесены данные о готовности 95% домов. Все паспорта готовности должны быть загружены в систему до 15 сентября.

Тем временем управляющие компании ведут работу по текущему ремонту жилых зданий и внутридомовых инженерных систем, а сотрудники Жилищного комитета и Государственной жилищной инспекции проводят еженедельную проверку содержания многоквартирных домов.

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Напомним, отопительный сезон в Петербурге начнется по решению комитета по энергетике после стабильного похолодания. Пока что городу обещано «бабье лето», начиная с 10 сентября.

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