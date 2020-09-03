Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга предупредили о теплом летнем дне в четверг, 3 сентября. После похолодания температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 3 сентября синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием теплого секторе малоактивного атлантического циклона, центр которого расположится над Швецией.

«При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь ближе к вечеру и преимущественно на западе региона. А температурные показатели продолжит расти, на 4−5 градусов превышая положенные по климату значения», — пояснил синоптик.

Температура воздуха будет колебаться в районе +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Кроме того, жителей города на Неве и Ленобласти ожидает умеренно теплое «бабье лето», которое придет 10 сентября. До этого дня погода будет переменчивой, пройдут дожди.