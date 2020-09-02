Ташкент, , 09:32 — REGNUM Новый учебный год в высших учебных заведениях Узбекистана начался в дистанционном режиме, сообщили 2 сентября в пресс-службе министерства высшего и среднего профессионального образования.

«Обучение будет проходить в онлайн-режиме согласно утвержденным учебным планам», — говорится в сообщении. Кроме того, со 2-го сентября начались вступительные экзамены.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения вступительных экзаменов вузы Узбекистана подготовлено 65 открытых площадок, в том числе спортивные стадионы и парки.

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