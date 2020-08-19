Ташкент, , 17:08 — REGNUM Вступительные экзамены в Узбекистане пройдут на территории парков, стадионов и скверов. Это следует из списка мест проведения вступительных экзаменов на 2020−2021 учебный год.

Для проведения тестирования на территории республики подготовлено 65 площадок, в том числе 40 стадионов и 25 различных открытых объектов. В Ташкенте экзамены пройдут на стадионе «Пахтакор», в Национальном парке, парке «Ашхабад», Парке победы, Студенческом городке и Ботаническом саду.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил провести вступительные экзамены в вузы республики на открытых стадионах. По его словам, это необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности.

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