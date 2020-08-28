Москва, , 14:52 — REGNUM Сегодня российские банки неохотно, чисто символически снижают ставки по кредитам, и, к сожалению, взять кредит ниже 10% годовых очень сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение депутат Госдумы о снижении ставки по ипотеке.

«Любая помощь государства в кредитовании населения для жизненно важных задач — это позитив и сигнал рынку. В текущем году уже около 30% всем ипотечных кредитов стали льготными благодаря программе государственной поддержки ипотеки.

Ключевая ставка Банка России последовательно снижается второй год подряд. Сегодня она находится на рекордно низком уровне и с текущих 4,25% ставка может достичь отметки 4,0% уже в середине осень 2020 года. Это значит, что ставкам по кредитам логично также снижаться.

Думаю, на фоне снижения ключевой ставки было логично предложить рынку ставку по ипотеке не выше 7% годовых. Но банки в России очень жадные, поэтому профильные государственные органы должны освежить их чувства и поскорее подтолкнуть к снижению стоимости кредитов для ипотечников.

Сегодня мы слышим возмущение граждан, что ставки по депозитам и кредитам не соответствуют реальности. По депозитам, в частности, они резко снизились и уже в среднем ниже 4% годовых.

Но ставки по кредитам так и не снижаются. Здесь нужна помощь государства: и людям помочь с покупкой жилья, и снизить градус недовольства граждан», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребёнка из детского дома предложила депутат Госдумы РФ Елена Строкова (ЛДПР).

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