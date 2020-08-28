Москва, , 09:32 — REGNUM Предложение снизить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребёнка из детского дома, направила в правительство депутат Госдумы РФ Елена Строкова (ЛДПР). Об этом сообщает 28 августа RT, ссылаясь на письмо депутата на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Строкова отметила, что на сегодняшний день ребёнок из детского дома уже не может получить жильё от государства, если его усыновили. Потому многие семьи предпочитают не усыновлять детей, а оформлять над ними опекунство.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — полагает парламентарий.

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