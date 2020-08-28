Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение Закона о рекламе, допущенное ООО «Династия» в своем кафе «Щелкунчик». В заведении общественного питания было размещено рекламное изображение сосиски двусмысленного и неэтичного характера, сопровождавшееся не менее пошлой подписью, призывающей прийти на завтрак в это кафе.

Петербуржцы заметили эту рекламу, оскорбились и пожаловались в антимонопольное ведомство, которое признало факт нарушения закона.

Теперь, в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ, организации грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной Культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — заявил глава УФАС Вадим Владимиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге возбудили дело на суши-бар с матерным названием

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году владельцы суши-бара в Приморском районе Санкт-Петербурга назвали своё заведение с использованием нецензурного русского слова. Живущие рядом граждане потребовали оградить их самих и их детей от оскорбительной рекламы этого заведения и обратились в УФАС по Санкт-Петербургу. Владельцев бара привлекли к ответственности и заставили поменять название.

Как отмечают в УФАС по Санкт-Петербургу, законодательством РФ в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Международным кодексом рекламной практики также определено, что вся реклама должна быть «законной, пристойной, честной и достоверной» и «не должна содержать заявлений или изображений, нарушающих общепринятые нормы пристойности».

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС возбудило дело о «непристойной рекламе» в Петербурге