Малгобек, Ингушетия, , 13:33 — REGNUM Жительница Ингушетии бросила своего новорожденного внука в подъезде дома. По счастливой случайности ребенок не получил вреда для здоровья, жив и находится вне опасности. Между тем его бабушку нашли и отправили под суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Преступление было совершено в июне 2020 года. Младенца нашла спустя час в подъезде жительница одной из квартир многоэтажного дома по улице Гагарина в городе Малгобеке.

Малгобекский городской суд признал 53-летнюю женщину виновной в оставлении в опасности несовершеннолетнего в заведомо беспомощном состоянии. Ей вынесено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Читайте также: В Якутске женщина выбросила новорожденного сына на мусорку