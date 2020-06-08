Якутск, , 05:47 — REGNUM В Якутске в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Проводится проверка.

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Установлено, что мальчика родила 6 июня в квартире молодая женщина 21 года, новорожденного вынесли в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире города Вилючинска на Камчатке обнаружили двух истощенных младенцев. Возраст двойняшек, брата и сестры, три месяца.