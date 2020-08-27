Москва, , 22:09 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 26 августа выявлено 637 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, что на 42 человека меньше, чем сообщалось днём ранее. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 637 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, один военнослужащий с коронавирусом в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, ещё пять — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 91 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 608 человек.