Ещё один житель Иркутской области скончался от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 25 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 510 человека, причём 76 добавились только за последние сутки.
От COVID-19 скончался ещё один пациент.
В Хакасии выявили 18 новых носителей коронавируса
По состоянию на 26 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3326 человек. За последние сутки подтверждено 18 случаев заражения.
В Саратовской области открывают образовательные учреждения и общепит
С 27 августа в Саратовской области возобновят деятельность предприятия общественного питания и образовательные учреждения. Открыть предприятия общепита предполагается при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Проведение в них массовых мероприятий (банкеты, свадьбы, дискотеки) пока под запретом.
Школы Приангарья начинают работать в штатном режиме
В Иркутской области насчитывается более двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт, дети распределены по другим школам и детсадам. Такие данные сегодня, 26 августа, по итогам видеоконференции, которую накануне провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает официальный сайт областного правительства.
Чтобы подготовить образовательно учреждение к новому учебному году (провести текущий и капитальный ремонты, обеспечить пожарную безопасность, осуществить антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, приобрести оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников) из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств учреждений было израсходовано 1 млрд 490 млн рублей.
В школе № 60 Севастополя все уроки будут проходить в очном режиме
Школа № 60 в Севастополе готова к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 26 августа сообщил сотрудник этого учебного заведения в интервью корреспонденту ИА REGNUM.
По его словам, 1 сентября школа откроет свои двери более 750 ученикам.
На Ставрополье ограничат участие родителей в школьных линейках
Школы Ставрополья ограничат участие родителей в линейках в День знаний из-за ситуации с коронавирусом. Такая возможность будет предоставлена лишь одному из родителей первоклассников, сообщили в пресс-службе губернатора края.
В Челябинской области отменяют «ковидные» доплаты безработным
В Челябинской области с сентября будут отменены доплаты к пособию по безработице, введённые в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении по труду и занятости.
Более 900 граждан Узбекистана вывезли домой поездом из Самарской области
Свыше 900 граждан Узбекистана вывезли на родину с железнодорожной станции Кинель Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 25 августа более 900 мигрантов были отправлены в Узбекистан специальным поездом.
«В долгий ящик»: почему произошёл рост числа разводов после карантина?
Всплеск разводов в июне 2020 года был вполне ожидаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя данные Росстата, она также отметила:
«Когда в марте 2020 года Министерство юстиции направило руководителям регионов предложение временно приостановить регистрацию и расторжение браков, стало понятно, что в момент снятия ограничений количество разводов увеличится. Более того, предполагалось, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет цифра возрастет чуть ли не кратно…».
Более 36 тысяч жителей Забайкалья стали безработными
Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 26 августа 2020 г. в регионе насчитывается 36 012 таких граждан, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,9% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 42 927 человек.
Только за последние сутки безработными признаны 191 человек.
Дагестанская клиническая больница возобновила прием пациентов с COVID-19
Республиканская клиническая больница (РКБ) в Дагестане возобновила прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Сделано это в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
На Ставрополье 85 медиков, заразившиеся COVID-19, получили по 1 млн рублей
Страховые выплаты получили на Ставрополье 85 сотрудников лечебных учреждений, заразившиеся коронавирусной инфекцией в процессе работы с пациентами с COVID-19. Каждому из них начислено единовременное пособие в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора края.
В Башкирии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом
33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 7634 факта заражения этой инфекцией.
В Москве выздоровели от COVID-19 ещё 1389 человек
За минувшие сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 1389 пациентов. Об этом 26 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1389 пациентов», — сказала она.
В Забайкалье безработных застрахуют на 595 млн рублей
Эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис весьма серьезно осложнили обстановку в Забайкальском крае, показатели безработицы значительно ухудшились.
Тем не менее в августе 2020 г. на обязательное медицинское страхование неработающего населения региональный минфин перечислил 595,5 миллиона рублей.
Уральский медицинский университет начнёт учёбу в частичном онлайн-режиме
Уральский медицинский университет начнёт учебный год в частичном дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.
Планируется, что все лекции студенты будут слушать в режиме онлайн. Практические занятия же будут проходить в очном формате, в небольших группах, чтобы не создавать большого скопления людей.
В стенах вуза студенты обязаны находиться в масках. Менять их стоит не реже одного раза в три часа.
Школы в Бурятии обеспечат рециркуляторами и термометрами
Гимназия №5 имени Л. В. Усыниной в Северобайкальске практически готова к началу нового учебного с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор школы Елена Киселёва, у них в наличии есть антисептики, моющие средства и многоразовые маски.
Также в гимназии ожидают поступления от министерства образования обещанного ранее оборудования — рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров и так далее.
В Кабардино-Балкарии отменили массовые мероприятия в День государственности
День государственности Кабардино-Балкарии в 2020 году будут отмечать не так широко и торжественно, как обычно. Власти региона отменили проведение всех массовых мероприятий. Такое решение принял 25 августа оперативный штаб республики, сообщили в пресс-службе главы субъекта.
В Тамбовской области за сутки выявили 23 носителя коронавируса
23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.
Линейки в школах Хабаровского края проведут, но не для всех учеников
В минздраве Хабаровского края рассказали, как будет проходить 1 сентября для школьников. Однозначно торжественные линейки в школах края проведут, но не для всех учеников.
В Прикамье за сутки скончались трое пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 26 августа, в COVID-центрах умерли трое пациентов, сообщает краевой минздрав.
По данным ведомства, причиной летального исхода одного пациента стала новая коронавирусная инфекция, двух пациентов — сопутствующие заболевания.
Для ивановских пенсионеров снимут режим безопасного поведения
Режим безопасного поведения для жителей в возрасте 65 лет и старше отменяется в Ивановской области с 31 августа, поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» губернатор Станислав Воскресенский внёс 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Саратовской области ещё 95 жителей стали носителями коронавируса
В Саратовской области по состоянию на 26 августа коронавирус подтвержден у 11 877 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7660 человек, за сутки — 77 пациентов. С момента наблюдения скончались 69 человек.
В Хабаровске в школах продлёнок не будет, уроки сократят
В Хабаровске все школы готовы к началу учебного года. В городе 71 школа.
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии в настоящее время сохраняется стабильная эпидемическая ситуация по коронавирусу. В республике отсутствуют очаги заражения в коллективах и закрытых учреждениях, нет взрывного роста заболеваемости. Такие данные привел 25 августа в ходе заседания оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов.
На Ставрополье школьникам по желанию их родителей разрешат учиться дома
Родители школьников в Ставропольском крае на фоне пандемии коронавируса могут выбрать для своих детей дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе главы региона.
Воронежские врачи сообщили о вспышке коронавируса в больнице
Вспышка коронавируса произошла в Хохольской ЦРБ в Воронежской области, об этом сообщили медики этой больницы. Как рассказала врач общей практики Хохольской районной поликлиники Светлана Кузьменко, сейчас заражение коронавирусом подтвердилось у всех членов её семьи — сына, который работает анестезиологом-реаниматологом в ЦРБ, мужа, пожилых родителей. По предположению Кузьменко, заражение произошло от пациентки, поступившей в больницу 31 июля. 52-летнюю женщину привезли на скорой помощи, у неё была тяжёлая одышка, кашель.
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Новосибирской области
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 26 августа, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 50 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек», — уточняется в оперативном сообщении.
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 34 человек
34 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Республике Крым, об этом сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 26 августа.
Уральский вуз проведёт празднование 1 сентября в онлайн-формате
Уральский федеральный университет (Екатеринбург) отпразднует начало учебного года в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы праздника «День первый» журналистам.
Празднование будет проходить в прямом эфире. В дистанционном режиме пройдут розыгрыши подарков, а также ярмарка студенческих возможностей.
Подключиться к онлайн-празднику удастся из любой страны.
В Новосибирской области провели уже более 400 тысяч тестов на COVID-19
В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 26 августа, с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Белгородская митрополия сообщила о болезни митрополита Иоанна
Белгородская митрополия сообщила о болезни митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Информация появилась на сайте митрополии 25 августа.
«В связи с болезнью Главы Белгородской митрополии, Высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского все богослужения и публичные мероприятия ближайших двух недель переносятся на середину сентября. Просим молитв о нашем архипастыре», — говорится в сообщении.
В Татарии для работы на селе привлекут более 100 медиков
В Татарии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2020 году планируют привлечь к работе в сельской местности 107 медицинских работников.
Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии
Жители России в период с июля по первую половину августа стали проводить свой одых более бюджетно, однако число купленных туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных исследования «МТС Банка», 26 августа приводимых РИА Новости.
В Карелии за сутки выявили 35 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2
В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у троих детей. Об этом 26 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В Югре за сутки у 64 человек подтверждён коронавирус
В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 23 положительных теста; Ханты-Мансийск — 15; Урай — 9.
Всего с начала пандемии в Югре на 26 августа зарегистрировано 19 285 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 888 человек, 161 пациент с COVID-19 скончался.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 26 августа составляет 0,85.
В Кузбассе выявлено уже 6060 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области за прошедшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Один пациент скончался — у жителя Кемерова 1943 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус почти 19 тыс. человек
За последние сутки, то есть во вторник, 25 августа, в Петербурге на коронавирус обследовали 18 795 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб утром 26 августа.
Московские врачи поставили главе Тувы диагноз
Глава Тувы Шолбан Кара-оол находится на лечении в военном госпитале имени Вишневского. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, предварительно ему поставлен диагноз «пневмония».
В Татарии началась вакцинация от пневмококковой инфекции
В Татарии началась прививочная кампания, в том числе от пневмококковой инфекции. Для снижения показателей смертности среди жителей республики закупили 23 тыс. доз вакцин.
Онищенко прав: в борьбе с COVID-19 нельзя забывать о других эпидемиях
Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прав в одном: в борьбе с коронавирусом мы не должны забывать о других заболеваниях и о других эпидемиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Борьба с коронавирусом в школах Омска обойдётся в 14 млн рублей
На приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты для образовательных учреждений Омска, а также на обеспечение учебных заведений дезинфицирующими средствами предусмотрено более 14 млн рублей. В том числе 9 млн выделено из резервного фонда администрации города Омска, 2 млн — из бюджета города Омска, около 2 млн 800 тысяч рублей — из областного бюджета.
Казахстан забронировал в России необходимый объем вакцины от коронавируса
Соглашение о предоставлении гарантированного объема вакцины против коронавируса подписали представители Российского фонда прямых инвестиций и казахстанской компании «СК-Фармация», сообщили 26 августа в пресс-службе правительства Казахстана.
В Кабардино-Балкарии развернут тысячу коек при ухудшении эпидситуации
Глава минздрава Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов рассказал о плане мероприятий на случай ухудшения ситуации с коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в осенне-зимний период. По его словам, предусмотрена возможность оперативно развернуть 1013 коек для приема пациентов. Об этом министр доложил 25 августа в ходе заседания оперативного штаба.
В Петербурге обнаружили еще 181 носителя коронавируса
В Петербурге обнаружили 181 нового носителя коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 26 августа. Это на два случая заражения больше, чем днем ранее.
В России выявили ещё 4676 носителей коронавируса
За минувшие сутки в РФ выявили 4676 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 640. Далее следуют Петербург — 181, Подмосковье — 143, Ростовская область — 130, Нижегородская область — 129.
На Кубани выявили 90 носителей коронавируса
90 носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за минувшие сутки, данные на 26 августа опубликовал региональный оперативный штаб. Детей среди новых пациентов нет, самому старшему из заразившихся — 89 лет.
В России выявили 4676 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки выявили 4676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В школах Дагестана учителей обяжут носить защитные маски
Педагоги и обслуживающий персонал в школах Дагестана с началом нового учебного года должны будут соблюдать масочный режим, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
В Пензенской области снова продлён режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области по 10 сентября включительно.
В Ростовской области за сутки выявили 130 носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 130 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 августа.
В Воронежской области за сутки выявили 97 носителей коронавируса
97 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Воронежской области, данные 26 августа опубликованы региональным оперативным штабом.
Два пациента с COVID-19 скончались в Мурманской области за сутки
В Мурманской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 154.
В Петербурге подтвердили смерть 18 человек от COVID-19
Смерть еще 18 петербуржцев от COVID-19 подтвердили в Петербурге. Об этом сообщает 26 августа федеральный оперативный штаб. Это на три летальных случая больше, чем было зафиксировано днем ранее.
В Чувашии проходят лечение 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом
В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше количества выздоровевших — соответственно 34 и 46.
В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё восемь человек
В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов. ОБ этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 августа.
В Тульской области коронавирус унёс жизни 313 человек
27 новых носителей коронавируса выявлено за прошедшие сутки на территории Тульской области, данные на 26 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.
В Красноярском крае скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 442.
В Смоленской области скончался ещё один пациент с COVID-19
14 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Смоленской области за минувшие сутки, об этом 26 августа сообщил федеральный оперативный штаб.
В Прикамье выявлено ещё 57 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 августа, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах лечение проходят 49 человек, еще восемь находятся под меднаблюдением в домашних условиях, сообщает краевой минздрав.
В Курганской области за сутки выявлен 21 носитель коронавируса
В Курганской области за сутки лабораторно подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 10 выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Притобольном и Целинном районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 августа, по данным штаба, зарегистрирован 2891 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 148 человек
В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 значительно больше количества вновь выявленных случаев заражения — соответственно 148 и 80.
В Дагестане школам рекомендуют отказаться от праздничных линеек
Школам Дагестана рекомендовано отказаться от проведения в День знаний праздничных массовых линеек и ограничиться классными часами. Такое предложение вынес руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
На Среднем Урале зафиксировали ещё 122 носителя коронавируса
В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга (50 случаев), Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Североуральска и Серова.
Теперь в регионе зарегистрировано 24 720 случаев выявления коронавируса.
В Челябинской области обнаружили более 14 тыс. случаев COVID-19
В Челябинской области за 25 августа подтвердили ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии на Южном Урале обнаружили 14 030 таких случаев. Больных COVID-19 насчитывается 2717 человек.
В Тверской области за сутки выявили 25 носителей коронавируса
25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тверской области за минувшие сутки, сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе.
В Калужской области пожилым разрешили выходить на улицу, но в масках
В Калужской области с 26 августа отменены ранее действующие ограничения, в том числе для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.
В чистом виде дистанционного обучения в новосибирских школах не будет
В Новосибирской области 1 сентября откроются три новые школы. Всего в новом учебном году учащихся примут почти 1000 новосибирских школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
«В Новосибирской области насчитывается 981 школа, в которой планируется обучение более 347 тысяч детей. Все школы прошли приёмочные комиссии и признаны готовыми к новому учебному году, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. — В большинстве школ, порядка 860, занятия предусмотрены в очной форме. В школах с высокой заполняемостью учебный процесс будет организован в смешанной форме: несколько дней в неделю предусмотрено личное посещение школы, в остальное время — выполнение заданий дома. В чистом виде дистанционного обучения не будет. Обязательного ношение масок в школах для учеников и учителей не предусмотрено».
За сутки в Татарии подтвердились 29 случаев заражения коронавирусом
В Татарии по состоянию на 26 августа заражены коронавирусом 6367 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5207 человек. Скончались с момента начала наблюдения 57 пациентов.
В Пензенской области за сутки коронавирус выявили ещё у 59 человек
В Пензенской области, по информации на 26 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7801 человека. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 59 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7370 пензенцев, за сутки — 53 пациента. С момента наблюдения скончались 104 человека. За сутки от инфекции умерла 70-летняя женщина.
В Севастополе полиция ищет пациентку с коронавирусом
Один новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства города-героя.
В Кабардино-Балкарии линейки на 1 сентября пройдут лишь для первоклассников
Власти Кабардино-Балкарии решили отказаться от проведения праздничных школьных линеек на 1 сентября. Торжественная традиционная линейка разрешена только для учащихся первых классов. Такая информация появилась после состоявшегося 25 августа заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
На Кубани скончались ещё три пациента с COVID-19
Три смерти пациентов с COVID-19 подтвердилось за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.
На Урале уточнили, когда будут закрывать школьные классы на карантин
Классы в средних учебных учреждениях Свердловской области будут закрывать на карантин, если там заболеет пятая часть учеников. Об этом заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич.
В эфире портала «Е1» Борисевич уточнила, что на карантин класс закроют, если в нём болеют не менее 20% учеников.
Что касается закрытия на карантин школ или университетов, то тут чётких показателей нет. «Это должен быть очень высокий рост заболеваемости, будет зависеть от числа заболевших. Как будет на самом деле — посмотрим», — сказала эпидемиолог.
В Ленобласти за сутки вновь выявили 30 новых носителей коронавируса
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 28 человек выписаны. Об этом 26 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.
В Орловской области коронавирус выявили ещё у 39 человек
39 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Орловской области за минувшие сутки, сообщили 26 августа в федеральном оперативном штабе.
Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Омской области
За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 171.
В Башкирии более 60 тыс. человек брали весной неоплачиваемый отпуск
В Башкирии 99,2 тысячи человек работали во втором квартале текущего года в режиме неполной занятости. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башстата.
По сообщению пресс-службы ведомства, по инициативе работодателя и договоренности между работником и предприятием в режиме неполного рабочего времени работали 20,5 тысячи человек, что составляет 2,6% к списочной численности работников.
На Ямале за сутки подтверждено 45 заражений коронавирусом
На Ямале за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 26 августа: Ноябрьск — 13 положительных тестов; Салехард — 12.
С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 26 августа зарегистрировано 13 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 738 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.
В Ивановской области выявили ещё 35 носителей коронавируса
35 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.
В Кузбассе пациенту с подтверждённым COVID-19 провели тромбэктомию
В Кузбассе в инфекционном госпитале на базе клинической больницы им. С. В. Беляева пациенту с подтверждённым COVID-19 проведена тромбэктомия. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Для пациентов с коронавирусной инфекцией характерна предрасположенность к тромбозам», — уточнил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов.
Главный эпидемиолог Среднего Урала защитила статистику по COVID-19
В Свердловской области не занимаются фальсификацией статистики по заболевшим COVID-19, сообщила главный эпидемиолог региона Галина Борисевич.
Эпидемиолог заявила, что власти не занижают статистику и не скрывают результаты тестов на коронавирус.
«Мы не скрываем результатов, у нас нет такой цели», — сообщила Борисевич.
В данный момент в статистику входят результаты тестов, которые проводят как государственные, так и частные лаборатории, уточнила эпидемиолог.
В Астраханской области выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области 26 августа подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 5551 положительный тест.
В Томской области выявлено 38 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 5409.
В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 26 августа подтверждено 68 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.
Жертвами коронавируса в Забайкалье стали 55 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается сложной. По данным оперативного штаба региона на 26 августа, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4493 человек (23 за последние сутки).
Не обошлось без нового смертельного случая.
В Оренбуржье выявлено ещё 87 носителей SARS-CoV-2
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 августа, референс-центр подтвердил 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зарегистрировано 9524 носителя SARS-CoV-2. В стационарах получают лечение 760 человек, из них 62 пациента находятся в тяжелом состоянии.
В Саратовской области от гриппа запланировали привить более 1 млн человек
В Саратовскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Во время прививочной кампании запланировали привить 1 млн 139 тыс. человек. Кроме этого, продолжаются исследования на коронавирус. Так, мощность лабораторий позволяет проводить более 3 тыс. тестов на COVID-19 в день. Дополнительные лаборатории по ПЦР-диагностике открываются на базе семи медучреждений.
В новосибирском госвузе учебный год начнётся офлайн, но в масках
Новый учебный год в Новосибирском государственном университете начнётся офлайн, но с соблюдением предписанных правил. Ношение масок будет обязательным требованием. Об этом сообщается на сайте вуза.
Торжественные линейки пройдут во всех красноярских школах
Отвечая на вопросы родителей об организации учебного процесса в новом учебном году, в министерстве образования Красноярского края подчеркнули, что торжественные линейки в День знаний пройдут во всех школах.
Новосибирский госвуз поместит иностранных студентов на карантин
Иностранные студенты Новосибирского государственного университета будут помещены на 14-дневный карантин в общежитии, оборудованном по типу обсерватора. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.
На Среднем Урале подтвердили ещё 12 смертей от COVID-19
В Свердловской области зафиксировали ещё 12 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Новые летальные случаи подтвердили 26 августа 2002 года. Больше людей за последнее время умирало от COVID-19 лишь 30 июля — тогда было зафиксировано 13 смертей от инфекции.
Теперь в регионе зарегистрировано 432 погибших от COVID-19.
В Пензе пройдет чемпионат России по велоспорту
С 27 по 29 августа в столице Пензенской области проведут чемпионат России по велоспорту. В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов. Организаторы спортивного мероприятия просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по противодействию распространению коронавируса.
Новгородский университет начнет учебный год в онлайн-формате
Все занятия в Новгородском государственном университете с 1 по 12 сентября будут проходить в онлайн-формате, в том числе с использованием интернет-платформ видеоконференцсвязи. Все массовые мероприятия среди студентов останутся под запретом.
Путин: сотрудничество РФ и КНР в борьбе с COVID-19 надо расширить
Практику сотрудничества России и Китая в борьбе с коронавирусом необходимо расширять, считает президент РФ Владимир Путин.
Во Владимирской области выявлены 26 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 26 августа подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6185 носителей вируса.
В одном из самых красивейших районов Алтая обнаружились огромные свалки
Туристический сезон в Алтайском крае хотя и начался позднее, чем обычно, из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мероприятий, но гостей в регион приехало много. Некоторые из них побывали в Чарышском районе, который является одной из красивейших и труднодоступных горных алтайских территорий. К разочарованию многих живописные места близ села Сентелек оказались завалены бытовым мусором.
В Тюменской области за сутки выявили 49 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлен 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 августа зарегистрировано 7528 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6893 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.
В инфекционных госпиталях Тюменской области на 26 августа девять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
В Калмыкии выявили 57 новых носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки выявили 57 новых носителей коронавируса, выздоровели 45 человек, получившие ранее положительный результат теста на инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 26 августа.
В Астраханской области персонал школ проверят на коронавирус
В Астраханской области персонал школ перед началом учебного года протестируют на наличие антител к коронавирусу. Обследовать предстоит 20 тыс. 739 человек. Из областного бюджета на эти цели дополнительно потребуется 10,3 млн рублей.
В Калмыкии скончались ещё два пациента с COVID-19
В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 26 августа.
Ростовские школы получили средства на антисептики и термометры
В Ростове-на-Дону все общеобразовательные учреждения получили бюджетные средства для выполнения требований управления Роспотребнадзора. Свыше 77 млн рублей будет потрачено на антисептики, термометры, рециркуляторы воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 августа.
Красноярские школьники будут питаться по специальному расписанию
Питание будет организовано во всех школах Красноярского края с учётом специальных рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.
«Приём пищи будет проходить у ребят в разное время по специальному расписанию, которое должна составить школа», — подчеркнули в министерстве.
На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 114 человек
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к 11:00 26 августа достигло 11 тыс. 361, сообщил федеральный оперативный штаб. Вместе с тем в крае выздоровели две трети пациентов с подтвержденным диагнозом.
Больницы Самарской области получили еще 140 новых аппаратов ИВЛ
140 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получили больницы Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, новые аппараты поступили в регион по линии Минпромторга РФ.
В Дагестане число жертв COVID-19 приблизилось к 490
Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 11:00 26 августа достигло 487. За минувшие сутки в республике умерли два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.
По одному или по двое? Как рассадят за парты красноярских школьников
Родителей красноярских школьников интересует, каким образом будут рассаживать за парты детей в связи с принятыми мерами по борьбе с коронавирусом в учреждениях образования.
Как сообщили в министерстве образования Красноярского края, специальной рассадки для школьников не предусмотрено.
В пострадавшем от потопа Тулуне построили новую детскую поликлинику
Значимое событие произошло сегодня, 26 августа, в Тулуне, — городе Иркутской области, жители которого очень сильно пострадали от мощнейшего наводнения произошедшего летом 2019 г. Там завершилось строительство новой детской поликлиники. Для посетителей учреждение начнет работать после 6 сентября. Работы велись в рамках государственно-частного партнерства за счет средств благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.
Новый филиал является подразделением Тулунской городской больницы. Он будет обслуживать около двух с половиной тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих сельских населенных пунктов Тулунского района. Это позволит разгрузить действующую поликлинику, которая расположена на другом конце города. В филиале созданы условия для маломобильных групп населения. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену.
В уральской школе обошлись без помощи родителей, несмотря на новые меры
В средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 11 (Екатеринбург) удалось подготовиться к новому учебному году без помощи родителей. Невзирая на множество новых санитарных требований, учебному учреждению удалось исполнить всё самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в руководстве организации.
Школа не обращалась за помощью к родителям в рамках подготовки к новому учебному году. Это не такая стандартная ситуация для учебных учреждений города — в некоторых организациях родители помогли с финансированием, а где-то даже взялись помочь с термометрией. Однако в СОШ № 11 со всем справляются своими силами.
В Подмосковье у 8,2% учителей выявили иммунитет к коронавирусу
Около 70% подмосковных педагогов были проверены на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
«Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование — это порядка 34,5 тысячи человек», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Югре контактировавших с COVID-19 детей пустят в школу со справкой
В Югре допуск учащихся к очным занятиям в школе с 1 сентября 2020 года проводится на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Соответствующий совместный приказ подписан руководителями департаментов здравоохранения и образования ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Приказ «Об утверждении алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные организации Югры, алгоритма допуска работников образовательных организаций Югры к трудовой деятельности» подписан 14 августа 2020 года.
Согласно алгоритму, школа направляет списки учащихся в медицинские организации. Получение медицинского заключения (справки) потребуются только тем, кто находится в списке контактных лиц или имеет признаки заболевания. Об этом родителей уведомят классные руководители учеников.
В Свердловской области закрылся каждый десятый фитнес-клуб
На Среднем Урале из-за пандемии COVID-19 закрылся каждый десятый фитнес-клуб, сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Антон Гиренко-Коцуба.
Около 30 клубов не выдержали испытаний, вызванных пандемией. Всего в регионе существовало 300 фитнес-организаций в начале 2020 года.
«Мы уже начали работать практически в полноценном режиме, но понимаем, что сложности нас еще ждут», — сказал Гиренко-Коцуба.
Часть клиентов до сих пор опасается идти в зал, признал общественник.
Курская область будет готова ко второй волне эпидемии коронавируса
Курская область вошла в «зелёную» зону по ситуации с распространением коронавируса. Такую оценку региону дали эксперты по статистике и моделированию Центра экономических исследований.
В целом ситуацию с коронавирусом в регионе можно считать спокойной, но медицинские учреждения готовятся на случай возникновения второй волны распространения коронавируса. Уже развернуты дополнительные места, закуплено медицинское оборудование, создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ.
В Липецкой области подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 26 августа подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 4985 положительных тестов.
В Курской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 26 августа зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 6975 положительных тестов.
В России изучат вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных
Российский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи планирует изучить вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
Ни один человек не зайдёт в новосибирский вуз без проверки температуры
Новый учебный год в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) начнётся в очном формате, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Сохранится и масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщила проректор по воспитательной работе и социальным вопросам вуза Елена Неверова.
Новосибирский вуз сообщил о «существенной проблеме» из-за коронавируса
Существенная проблема, с которой столкнутся вузы с начала нового учебного года — это необходимость обеспечения особого режима работы для преподавателей и сотрудников так называемой зоны возрастного риска. Об этом ИА REGNUM сообщила проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Неверова.
Школы Новосибирска получили средства на соблюдение санитарных норм — власти
В образовательных организациях Новосибирска с 1 сентября будет организован ряд противоэпидемических мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии города.
«Санитарно-эпидемиологические правила обязательны для исполнения всеми образовательными организациями. Все школы города приняты межведомственными комиссиями к началу учебного года. В школы, в соответствии с заявками от учреждений, направлено финансирование из бюджета города на обеспечение соблюдения санитарных норм», — подчеркнули в департаменте.
Поповой указали на проблемы со сроками сдачи теста на COVID-19 для туристов
Член Совфеда Сергей Калашников просит Роспотребнадзор разъяснить приезжающим из-за границы положения постановления, касающегося сроков размещения результатов теста на коронавирус на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
Голикова: российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В Калужской области за сутки выявлены 28 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки, сообщает 26 августа федеральный штаб. Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 936 положительных результатов тестов.
Путин поручил действовать очень аккуратно в снятии ограничений по COVID-19
Введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения должны отменяться в России «очень аккуратно», заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ.
Всероссийский открытый урок здоровья проведут в школах 2 сентября
Во всех школах 2 сентября будет проведён Всероссийский открытый урок здоровья, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Собянин призвал москвичей участвовать в исследовании вакцины от COVID-19
Для пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса планируют задействовать 40 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
По его словам, исследования препарата позволят получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины. Также будет расширен круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет.
В Москве начали пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
В столице стартовала стадия пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Исследование проводится совместно с экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Поддержку в этом вопросе также оказывает Фонд прямых инвестиций.
В Москве исследование вакцины от COVID-19 займёт полгода
Пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса в Москве продолжится шесть месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
По его словам, каждую заявку на участие в исследовании со стороны москвичей будет тщательно изучено экспертами. Участников же исследования отберут по медицинским показателям. Исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. При этом финансироваться эти исследования будут из средств столичного бюджета.
Собянин заверил, что вакцина от коронавируса безопасна
Российская вакцина от коронавируса является безопасной для испытуемых. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Глава столицы напомнил, что препарат успешно прошёл уже две стадии клинических исследований. При этом у пациентов появились антитела, а саму вакцину организм воспринял, как обычную прививку.
«Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса», — написал Собянин.
Минпросвещения просят разъяснить последствия отказа учителя от вакцинации
Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») направил ряд запросов в Минздрав, Минпросвещения и профсоюзы учителей на тему прав и обязанностей учителей в связи с вакцинацией от коронавируса.
В Тюменской области снятие ограничений не изменило ковидную обстановку
В Тюменской области выход на третий этап снятия ограничений по коронавирусу не привёл к росту заболеваемости. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
При этом случаи заражения коронавирусом выявляются во всех муниципалитетах. Наибольшее количество положительных тестов на SARS-CoV-2 выявлено в Тюмени, на втором месте — Тюменский район, на третьем — Тобольск.
Психиатрические учреждения Тюменской области стали очагами коронавируса
В Тюменской области действуют три очага групповой заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Два из них — в Тюменской областной психиатрической больнице и Винзилинском психоневрологическом интернате. Один на предприятии «Ренессанс» в Тобольске.
В целом в трёх групповых очагах выявлено 173 заболевших и 290 контактных лиц.
В Ленобласти всех учителей проверят на COVID-19 перед Днем знаний
В Ленинградской области перед началом учебного года протестируют на COVID-19 всех учителей. Об этом 26 августа заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В Петербурге раскрыли пол и возраст новых жертв COVID-19
В Петербурге власти раскрыли подробности последних летальных случаев COVID-19. За последние сутки в городе зафиксировали 18 смертей от последствий коронавирусной инфекции.
США ввели санкции против российского НИИ, разрабатывавшего вакцину от COVID
Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны России, занимавшийся разработкой первой российской вакцины от коронавируса совместно с Центром имени Гамалеи, попал под новые санкции США, следует из данных в Федеральном реестре официальных документов правительства США.
В Тюменскую область поступили две вакцины от гриппа
В Тюменскую область поступили вакцины от гриппа «Флю-М» и «Совигрипп». Первая партия для взрослых составила 340 тыс. доз или 65% от заявленного количества, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Обе вакцины имеют один состав, отмечают в ведомстве. На сегодняшний день для вакцинации в Тюменской области заявлено 523 тысячи доз вакцины для взрослых и 176 тысяч — для детей.
Кампания по вакцинации от гриппа планируется в регионе к окончанию 1 ноября. В первую очередь прививку от гриппа поставят детям, студентам, пенсионерам и беременным женщинам.
На Вологодчине возобновят работу кинотеатры и аквапарки
С 27 августа в Вологодской области откроют двери кинотеатры, театры, дом культуры и аквапарки.
Прививки от коронавируса для курян будут бесплатными и добровольными
В Курскую область первая партия вакцины от коронавируса — около 3,8 тысячи доз — прибудет к октябрю. Мобильное холодильное оборудование для хранения вакцины уже поступило в лабораторию областного кожвендиспансера.
Политех Петербурга готов вернуться к дистанционке «в кратчайшие сроки»
Санкт-Петербургский политехнический университет готов при необходимости вернуться к дистанционному обучению, если того потребует эпидемиологическая обстановка с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.
Со спецразметками и дежурством: в РУДН готовятся работать по новым правилам
Российский университет дружбы народов (РУДН), входящий в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM), выполнил рекомендации Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.
Представитель вуза напомнил, что рекомендации Роспортебнадзора включают в себя как подготовку образовательного учреждения к новому учебному году, так и организации учебного процесса и проживания в общежитиях. В частности, в новом учебном году в целях санитарно-эпидемиологической безопасности в помещениях университета ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельная генеральная уборка. Помимо этого, не менее четырёх раз в день в вузе будут проводить обработку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования и другие дезинфекционные мероприятия.
В Госдуме объяснили включение США в черный список НИИ низким и циничным
Очередные санкции США в Госдуме назвали проявлением недобросовестной конкуренции, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.
Жителям Югры разрешили гулять в парках и посещать кафе
В Югре с 31 августа 2020 года возобновляется деятельность кафе и образовательных учреждений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общепит будет работать при заполняемости зала не более 50% мест и расстановки «перегородок» или расстановки столов на расстоянии 1,5−2 м. Массовые мероприятия остаются под запретом. Также разрешена деятельность строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных предприятий при соблюдении антиковидных мер.
С 29 августа жителям Югры разрешили посещать парки, храмы и мечети. Безусловно, требуется соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.
В РУДН рассказали об изоляции в общежитиях заболевших студентов
Российский университет дружбы народов (РУДН), входящий в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM), в ежедневном режиме будет контролировать состояние здоровья проживающих в общежитиях студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.
«В каждом корпусе общежития ежедневно контролируется состояние здоровья проживающих: проводится термометрия, выявляются лица, имеющие признаки заболевания. Проводится уборка и дезинфекция помещений согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — сказал Назюта.
В общежитии РУДН выделили 8 этажей для изоляции студентов с COVID-19
Российский университет дружбы народов (РУДН), входящий в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM), сможет изолировать студентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.
«В общежитии №15, расположенном по адресу: Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 5, корпус 2, выделено восемь этажей для переселения лиц из остальных корпусов общежитий, имеющих подтвержденный диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией, без клинического проявления заболевания. На указанных этажах обеспечивается режим изоляции заболевших лиц, полностью исключен их контакт с иными проживающими», — подчеркнул Назюта.
В РУДН занятия будут вести в медицинских масках
В Российском университете дружбы народов (РУДН), входящем в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM) занятия будут проводить в медицинских масках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.
Причем в масках будут находиться не только преподаватели, но и студенты. Кроме того, у всех входящих в университет лиц будут проверять температуру тела.
Иностранных студентов Политеха пустят на занятия после карантина
Иностранным студентам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию, прежде чем их допустят к занятиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.
Бразилия может стать производителем российской вакцины от COVID-19
Бразилия может стать одним из центров производства российской вакцины от коронавируса в Латинской Америке. Об этом заявил посол России в Бразилии Сергей Акопов на слушаниях в комиссии нижней палаты бразильского парламента по противодействию пандемии.
Карантин и медосмотр: новые правила в общежитиях Казанского университета
В Казанском федеральной университете (КФУ) до 4 сентября проходит заселение иногородних студентов в общежития вуза. В этом году в них заедут порядка 14 тыс. обучающихся. Процесс заселения организован с учетом всех требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Для исключения массового скопления людей составили графики заселения студентов.
Для студентов КФУ закупили бесконтактные термометры и многоразовые маски
В Казанском федеральном университете (КФУ) с начала нового учебного года организуют «входной фильтр». На входе в вуз у студентов, сотрудников и преподавателей бесконтактным термометром измерят температуру. Масочный режим в образовательном учреждении станет обязательным для студентов и преподавателей. В связи с этим всех обучающихся в первый же день обеспечат многоразовыми защитными масками. В аудиториях студентов будут рассаживать, соблюдая социальную дистанцию. Кроме этого, в кабинетах появятся обеззараживатели воздуха.
За сутки 71 российский военнослужащий излечился от коронавируса
В Вооружённых силах по состоянию на 26 августа выявлено 679 военнослужащих с коронавирусом, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 4776, сообщили в оперативном штабе столицы.
В России создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе
Прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе вызывающих заболевание COVID-19, разработали специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе предприятия.
В Амурской области половина носителей коронавируса переболела пневмонией
В Амурской области за последние сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Благовещенске — 14 человек.
В Тюмени не все точки общепита оправдали доверие при снятии карантина
В Тюменской области в августе 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 73 предприятия общественного питания. Из них приостановлена работа пяти точек общепита по причине нарушений санитарных требований в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии молодой мужчина скончался от COVID-19
В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре от COVID-19 скончался 33-летний мужчина.
В школе на Урале учителя будут работать без масок
В Первоуральске Свердловской области ученики школы № 3 будут приходить на занятия потоками. Три будет в первой смене и столько же — во второй.
Для трёх потоков первой смены уроки будут начинаться в 8:00, 8:20 и 8:40 местного времени. Для трёх потоков во второй смене это время определено в 13:00, 14:05 и 14:30. Кроме того, за каждым классом закреплён свой кабинет. Исключением являются такие предметы, как музыка, изобразительное искусство, химия, физика и информатика и технология. По ним занятия будут идти в спецкабинетах. Физкультуру можно будет проводить в спортивном зале и на школьном стадионе.
За сутки носители коронавируса выявлены в четырёх районах Горного Алтая
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Усть-Канского, Улаганского и Чемальского районов.
Ещё у 45 человек в Бурятии выявили коронавирус
45 новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки специалисты в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 5087.
В Приморье увеличилось число выявленных носителей коронавируса
На 27 августа в Приморском крае зарегистрировано 9284 положительных тестов на SARS-CoV-2. Излечились 7469 пациентов, скончался — 101.
В Хакасии коронавирус выявлен у 3345 человек
По состоянию на 27 августа в Хакасии подтверждено 3345 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки SARS-CoV-2 выявлен у 19 человек.
Прилетающих в Горный Алтай начали проверять с помощью тепловизора
24 августа в аэропорту Горно-Алтайска заработал тепловизор, который позволит оперативно выявлять среди пассажиров людей с повышенной температурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Приамурье школы часть предметов будут преподавать в дистанционном режиме
В некоторых школах Амурской области часть предметов решили преподавать учащимся в дистанционном режиме. Из-за новых требований по соблюдению санитарных норм в регионе увеличилось число образовательных учреждений, работающих во вторую смену.
Ещё две больницы в Чувашии перейдут в штатный режим работы
В Чувашии медицинские учреждения, где были развёрнуты койки для приёма пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются в штатный режим работы. Два учреждения после дезинфекции стали принимать первых пациентов по своему профилю, в сентябре ещё две больницы переходят к работе в плановом режиме.
Торговую сеть на Алтае оштрафовали за нарушение санитарных требований
В столице Республики Алтай привлекли к административной ответственности торговую сеть «Аникс» за несоблюдение противоэпидемических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Запрет на массовые мероприятия в Бурятии продлён до конца сентября
В Бурятии ещё на месяц продлили действие ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято региональным штабом 26 августа.
Таким образом, «до особого распоряжения» останутся закрытыми кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры, аттракционы в парках культуры и так далее. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе культурных, спортивных и просветительских.
В райцентре Бурятии закрыты детсады и кафе из-за ситуации с коронавирусом
В Еравнинском районе Бурятии усилены противоэпидемические меры в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
Ещё трое жителей Иркутской области скончались от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 583 человек, причём 73 добавилось только за последние сутки.
От COVID-19 скончались ещё три пациента.
День знаний в Омской области пройдёт в новом формате
В Омской области торжественные линейки для первоклассников, выпускников девятых и одиннадцатых классов запланированы без участия гостей.
Оренбургская школа увеличит число классов, занимающихся во вторую смену
В Оренбурге школа № 86 в новом учебном году вводит изменения в организацию учебного процесса с учетом текущей эпидситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор школы Елена Сапкулова, внесены изменения в форму занятий. Будет использован смешанный тип обучения: часть занятий будет проходить в форме очного обучения (как обычно), часть — в иных формах, то есть с использованием, дистанционного, электронного обучения, самостоятельней работы, проектной сессии.
«Но главный принцип сохранится: дети ежедневно будут приходить в школу для очных занятий. А занятия в иных формах сначала будут сопровождаться пояснениями учителя», — подчеркнула руководитель общеобразовательного учреждения.
В Забайкалье после карантина разрешили массовые мероприятия
Несмотря на то, что в Забайкальском крае продолжают выявлять новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным разрешить проведение различных массовых мероприятий. Как сообщает оперативный штаб, 26 августа соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Александра Осипова.
В школах Сахалина при выявлении коронавируса класс закроют на карантин
На Сахалине и Курилах при выявлении заражённого коронавирусом учащегося в классе, весь класс будет будет закрываться на двухнедельный карантин. Обучение при этом будет продолжаться в дистанционном режиме.
Пермяк оштрафован за нарушение коронавирусного режима
В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес постановление о взыскании с 63-летнего местного жителя административного штраф за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.
В Алтайском крае скончались ещё трое пациентов с SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Как следует из данных оперативного штаба на утро 27 августа, не обошлось без новых летальных случаев.
Только за последние сутки скончались трое пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 320 человек.
В вузах Хабаровского края введут очную и дистанционную формы обучения
В Хабаровске состоялось заседание Совета ректоров вузов региона и Еврейской автономной области, где участники обсудили вопросы подготовки к новому учебному году и развития системы образования.
Бразилия может стать центром производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для Латиноамериканского региона, рассказал посол России.
В сельской школе Республики Алтай сделали уроки по 35 минут
В новом учебном году обучение в школе №3 им. В. Ф. Хохолкова в селе Майма (Республика Алтай) будет проходить в традиционной форме.
Дети будут обучаться в две смены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители одного из учеников школы, продолжительность уроков со второй смены — 35 минут. Для первой смены уроки будут длиться 40 минут.
«Нам сказали, что уроки по 35 минут для второй смены — это временная мера», — рассказывают родители школьников.
В Ульяновской области пройдут ночные кинопоказы
Ульяновская область 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В регионе будут работать более 50 киноплощадок. В кинотеатрах показы состоятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
В Ульяновской области выявлено ещё 80 носителей коронавируса
Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено свыше 216,1 тыс. исследований на коронавирус.
В Еврейской АО детские сады начнут работать в штатном режиме
Власти Еврейской АО готовы с 31 августа открыть все детские сады. Но не все родители могут успеть получить необходимую медицинскую справку. Учреждения здравоохранения разработали схему приёма детей.
На Ставрополье за сутки умерли еще три человека с COVID-19
Число жертв COVID-19 на Ставрополье по данным на утро 27 июля достигло 224. За минувшие сутки в регионе умерли трое носителей инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 августа, за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что одна пациентка скончалась — у жительницы посёлка Белогорск Тисульского района 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.
В Туве за сутки выявили 17 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Туве выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 6747.
В Еврейской АО для работников школ и детских садов закупили средства защиты
В Еврейской автономной области закупили средства индивидуальной защиты для сотрудников школ и детских садов на сумму около 58 млн рублей.
В Приангарье против гриппа вакцинируют более 60% населения
К осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020−2021 годов медицинские работники Иркутской области готовятся особо тщательно, поскольку ситуацию осложнит течение гриппа на фоне COVID-19.
Планируется разделить потоки вакцинируемых, чтобы избежать в коридорах медучреждений скопления людей.
В Чувашии для проведения выборов закупят 750 тыс. масок
В Чувашии в преддверии проведения выборов закупаются медицинские маски, перчатки и антисептики для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. На эти цели направят выделенные из «резерва» средства.
В Самарской области рассказали о подготовке школ к началу учебного года
Учебный год в школах Самарской области начнется в традиционном, очном формате благодаря тому, что в регионе удалось стабилизировать обстановку с распространением коронавируса. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на традиционной августовской областной конференции работников образования, в которой приняли участие более 50 тысяч человек.
На Среднем Урале поменяли правила тестирования на коронавирус
Министерство здравоохранения Свердловской области изменило правила тестирования на коронавирус. Документ размещён на сайте областного минздрава.
Теперь контактных лиц по COVID-19 сразу будут тестировать лишь при появлении симптомов ОРВИ. В противном случае их обследуют лишь на 8−10-й день со дня контакта.
В приоритетном списке для тестирования — прибывшие на территорию РФ с симптомами ОРВИ, больные пневмонией, а также медики с симптомами инфекции. В «приоритете второго уровня» — лица старше 65 лет с респираторными симптомами, жители, направляемые на госпитализацию, а также медики, имеющие риск заразиться на работе.
Ещё 97 случаев заражения коронавирусом выявили в Саратовской области
В Саратовской области, по информации на 27 августа, коронавирус подтвержден у 11 974 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 97 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7768 человек, за сутки — 108 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 69 человек.
В Тамбовской области подтвердили ещё 22 случая заражения коронавирусом
22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа.
Пензенская школа №47 готова открыть двери для учеников
В Пензенской школе №47 учли новые рекомендации Роспотребнадзора и приготовились открыть двери для учеников. Директор отметила, что школа №47 является пунктом сдачи ЕГЭ, поэтому администрация озаботилась вопросом приобретения необходимого оборудования (рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств) ещё в июле 2020 года.
Как барнаульских школьников защитили от коронавируса?
Накануне Дня знаний власти Барнаула заявили, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса школы города оснащены всем необходимым для безопасности учеников. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, речь идёт не только о запасах дезинфицирующих средств и бесконтактных градусников, но и о новой организации учебного процесса, разработанной в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Во всех школах за каждым классом закреплен отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса (параллели) по схеме «вход — урок-перемена — питание-урок — выход».
Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1435 пациентов
В Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1435 пациентов. Об этом 27 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1435 пациентов», — сказала она.
С начала распространения коронавируса количество людей, которые выздоровели, достигло 209 628.
Тунис разрешит въезд без теста на коронавирус не всем туристам
Власти Туниса приняли решения не требовать у туристов при въезде в страну тест на коронавирус, а также туристы не должны самоизолироваться. Но российских туристов Тунис пока не готов принять.
На Ставрополье откроются базы отдыха и гостевые дома
Загородные базы отдыха, гостевые дома и пансионаты на Ставрополье могут вернуться к работе после простоя из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора края опубликовано на сайте регионального минтуризма.
Аксёнов разрешил проведение в Крыму форума «Армия-2020»
Изменения в Указ о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым внёс глава Крыма Сергей Аксёнов 26 августа.
В Красноярском крае рассказали, как организуют уроки физкультуры в школах
Как сообщили в министерстве образования Красноярского края, уроки физкультуры в школах рекомендовано проводить на свежем воздухе. Но при этом обязательно должны учитываться погодные условия.
В Прикамье за сутки от COVID-19 умерли трое пациентов
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 августа, зафиксировано три летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав.
С начала пандемии в регионе скончались 333 человека с коронавирусной инфекцией. В 206 случаях медики называют причиной смерти COVID-19, в 127 — сопутствующие заболевания.
Уроки в бурятской школе будут длиться 35 минут
В связи с новыми требованиями из-за угрозы коронавируса занятия в средней школе №2 в Улан-Удэ будут длиться 35 минут. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора учебного заведения Светлана Коломина.
«Осенне-зимнего периода никто не отменял»: об ожидаемой вспышке гриппа
Вероятность возникновения вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Да, из уст Онищенко звучат в данном случае совершенно очевидные вещи. Можно со смелостью утверждать, что COVID-19 проявил себя как всесезонная инфекция. Однако с наступлением осенне-зимнего периода никто не отменял и более привычные нам сезонные респираторные вирусные инфекции, которые с высокой долей вероятности проявят себя в очередной раз…»
В Карелии от COVID-19 скончался 28-й пациент
В Карелии увеличился список летальных исходов от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске скончалась местная жительница 1932 года рождения.
Классы в красноярских школах продезинфицируют
В школах Красноярского края перед открытием проведут генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток. Уборка коснётся всех помещений школ.
В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса
Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса. Данные статистики на своей странице в Facebook привёл 27 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Подмосковье вылечились от COVID-19 ещё 146 человек
В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 146 пациентов. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Подмосковья.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.
В Карачаево-Черкесии линейки на 1 сентября пройдут не для всех
В Карачаево-Черкесии традиционные линейки на 1 сентября пройдут только для первоклассников и учащихся выпускных классов. Такое решение было принято главой республики Рашидом Темрезовым, сообщили в пресс-службе руководителя и правительства региона.
В Башкирии с 1 сентября уменьшится размер пособия по безработице
Минимальный размер пособия для безработных жителей Башкирии, ранее увеличенный при пандемии коронавируса, с 1 сентября снова составит 1725 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.
Все школы Коми готовы к работе в новых условиях — минобразования
Все образовательные учреждения Коми готовы к началу учебного года в новых условиях.
«Благодаря принятым на федеральном уровне решениям мы проходим период пандемии с минимальными потерями. Я имею в виду снижение административной нагрузки на строительную и дорожную отрасли, дебюрократизацию процедур, а также меры, направленные на стимулирование спроса на рынке жилья», — написал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в одной из соцсетей после совещания Владимира Путина 26 августа.
В Перми из-за угрозы COVID-19 закрыли салон красоты
В Перми принудительно закрыт салон красоты. Причиной стало игнорирование противоэпидемиологических мероприятий в период коронавирусного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Более 4500 забайкальцев победили коронавирус
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает оперативный штаб региона, на 27 апреля в регионе выявили 4517 носителей SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4150 пациентов (50 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Новых летальных исходов нет.
В Петербурге растёт темп заражения коронавирусом: 184 случая в сутки
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 184 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 августа в оперативном штабе. Это на три случая больше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости наблюдается в городе с 21 августа.
В соцучреждениях Ростовской области продлят карантин из-за коронавируса
В 59 социальных учреждениях Ростовской области продлят карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На эти цели из региональной казны выделено более 77,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.
В Петербурге еще 17 человек не пережили COVID-19
За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть 17 человек от смертельно опасных последствий коронавирусной инфекции. В общей сложности в Петербурге COVID-19 стал прямой и непосредственной причиной смерти 2392 человек.
РЖД возобновило движение 80% поездов, отменённых из коронавируса
Движение 80% поездов дальнего следование, ранее отмененное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновила РЖД. Об этом 27 августа сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости.
Уроки у красноярских школьников будут начинаться в разное время
В Красноярском крае школы самостоятельно определят, как будут организованы перемены. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.
С учётом новых правил, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, уроки разных классов будут начинать в разное время. Соответственно, в разное время будут проходить и перемены.
В Удмуртии выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 27 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3092 случаев.
В России за сутки выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории России было выявлено 4711 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
COVID-19: в аэропорту Оренбурга работает мобильная лаборатория
На привокзальной площади аэропорта Оренбурга начала работать мобильная лаборатория, где пассажиры и встречающие их граждане могут сдать анализ на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».
В России выявили 4711 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России исследования выявили 4711 носителей коронавируса. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 637. Далее следуют Петербург — 184, Подмосковье — 148, Нижегородская область — 134, Ростовская область — 128. В числе лидеров Ставрополье, Свердловская и Волгоградская области, а также Красноярский край.
День города в Горно-Алтайске отметят онлайн
Празднование Дня города в столице Горного Алтая 5−6 сентября пройдёт в онлайн-формате из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, в этом году городу исполняется 92 года.
В Брянской области подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 24 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области. Лаборатории проверили 1180 тестов, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.
В Удмуртии еще один человек скончался от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 27 августа ещё один человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончался. Общее число жертв COVID-19 в республике с учётом нового летального случая выросло до 58 человек.
В России за сутки от COVID-19 умер 121 человек
За минувшие сутки в России умер 121 человек от коронавирусной инфекции. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксирован 121 летальный исход», — говорится в информации.
На Кубани за сутки подтвердили 86 случаев заражения коронавирусом
86 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа. Новые случаи выявлены в 24 муниципальных образованиях, детей среди пациентов нет.
В Самарской области раскрыли планы по переходу на «дистанционку»
Планов переходить на дистанционное обучение в Самарской области нет. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона в социальной сети.
Один из пользователей социальной сети сообщил, что якобы с 20 сентября снова будет введено дистанционное обучение.
В Белгородской области выявили ещё 38 носителей коронавируса
За истекшие сутки 38 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Об этом сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.
В Челябинской области подтвердили ещё 74 случая COVID-19
В Челябинской области за 26 августа подтвердили ещё 74 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружено уже 4104 случая заболевания COVID-19. На лечении находятся 2697 пациентов.
В Москве выявили 637 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявлено 637 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Среднее число новых случаев за две неделю сократилось на 5,4%», — говорится в информации.
В Рязанской области за сутки выявили 28 носителей коронавируса
Ещё 28 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.
В Татарии за сутки выявили 29 носителей коронавируса
В Татарии по состоянию на 27 августа заражены коронавирусом 6396 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5235 человек, за последние 24 часа — 28 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 57 жителей региона.
В Прикамье выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 августа, выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 54 человека, еще четверо — в домашних условиях под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав.
«Абсолютно всем» забайкальцам рекомендовано привиться от гриппа
В преддверии «сезона простуд» в Забайкальский край уже поступило около 274 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, «вакцинация рекомендуется абсолютно всем», но особенно актуален этот совет для забайкальцев, перенесших коронавирус.
В Ленобласти за сутки скончались пять больных COVID-19
В Ленинградской области за прошедшие сутки зафиксировано сразу пять летальных исходов у заболевших COVID-19, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе. Такая суточная смертность в регионе последний раз была 8 августа.
Жителям Приангарья рекомендуют привиться от гриппа
В Иркутскую область, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, поступила первая партия вакцин против гриппа для взрослого населения. Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный штаб региона, эт 512 тысяч доз.
Медики рекомендуют в обязательном порядке вакцинироваться сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. Всего планируется вакцинировать против гриппа более 60% жителей региона.
Ещё восемь пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период — 450.
В Тверской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.
В Волгоградской области подтвердили ещё 112 случаев заражения коронавирусом
112 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2543 взрослых и 43 ребёнка, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.
В Пензенской области растёт число выявляемых за сутки заражений SARS-CoV-2
В Пензенской области, по информации на 27 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7863 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 62 жителя региона.
В Псковской области нет новых заражений в очагах коронавируса
В Псковской области за последние сутки проведено 706 тестов на коронавирус и выявлено 29 новых носителей инфекции. Об этом 27 августа проинформировали в областном оперативном штабе. Днем ранее в регионе было выявлено 28 случаев.
Красноярским школьникам не придётся носить маски на уроках
В школах Красноярского края ношение защитных масок будет обязательным для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи в столовой. Остальные сотрудники школы и ученики могут находиться в медицинских масках по желанию, подчеркнули в региональном министерстве образования.
В Воронежской области снова выявили более 100 носителей коронавируса
101 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 27 августа. Таким образом, в регионе спустя длительное время вновь превышена суточная планка в 100 носителей.
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 августа, за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выписаны 48 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 55 лет, женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего в регионе скончались 349 человек», — говорится в оперативном сообщении.
В Тульской области коронавирус унёс жизни 315 человек
26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.
Стали известны регионы РФ с наименьшими темпами прироста коронавируса
За минувшие сутки наименьший прирост новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией отмечен в Москве, Московской области и Чечне. Об этом 27 августа сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
На Среднем Урале выявили ещё 119 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали 119 новых осителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на 27 августа 2020 года, диагноз подтвердили жителям Алапаевска, Артемовского, Белоярского ГО, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (68 новых случаев), ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского ГО.
Теперь в регионе подтверждено 24 839 случаев выявления коронавируса.
Пострадавшем от потопа Нижнеудинске отремонтировали отделение скорой помощи
В отделении скорой помощи Нижнеудинской районной больницы (Иркутская область) завершается ремонт. Как сообщает оперативный штаб региона, до его окончания осталось всего несколько дней.
В Смоленской области выявили 17 новых носителей коронавируса
17 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 27 августа.
В Поволжье выявили 819 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выявили 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 124 734 случаев.
В инфекционных стационарах Новосибирска находится почти тысяча пациентов
В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 973, в районных больницах — 451 пациент.
В Ростовской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.
В Орловской области за сутки выявлен 41 носитель коронавируса
41 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области за мнувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.
В Челябинской области умерли ещё четверо пациентов с коронавирусом
В Челябинской области за 26 августа скончались ещё четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.
Скончавшихся от COVID-19 26 августа нет. Все граждане умерли от других причин. Среди них были трое мужчин (59, 70 лет и 71 год), а также 62-летняя женщина.
Оренбургские храмы открывают для прихожан
Начиная с праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, доступ верующих в храмы Оренбургской области возобновят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, сообщает Оренбургская епархия.
В Татарии определили порядок действий при вспышке коронавируса в школах
Управление Роспотребнадзора по Татарии разъяснило порядок действий при вспышке коронавируса в школах. Так, если один из учеников заболеет новой инфекцией, домой на карантин отправят весь класс. Если коронавирус выявят у педагога — все контактирующие с ним учителя.
Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной — Минздрав России
В России вакцинация населения от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет добровольной. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
В Удмуртии провели почти 263 тыс. исследований на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 27 августа провели 262 892 исследования на выявление коронавируса.
На Среднем Урале подтвердили 435 случаев смерти от COVID-19
В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Информацию о летальных случаях подтвердили в сводке 27 августа 2020 года. Теперь в регионе зафиксировано 435 случаев смерти от COVID-19.
Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от иных заболеваний, в штабе не говорят.
В Ивановской области за сутки выявили 38 носителей коронавируса
38 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В Нижегородской области выявили ещё 134 случая заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 27 августа выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 129 случаев заражения SARS-CoV-2.
Почти 713 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
По состоянию на 27 августа тесты на коронавирус прошли 712 888 жителей Нижегородской области.
На новосибирскую больницу, где находились пациенты с COVID-19, подали в суд
В Новосибирске в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 25 — за нарушение законодательства в области санитарно — эпидемиологическою благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска.
В Севастополе за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства города-героя.
В Красноярском крае рассказали, как школьникам будут измерять температуру
В школах Красноярского края оборудуют отдельные помещения для изоляции учеников с признаками инфекционных заболеваний.
В Мордовии выявили ещё 33 случая заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 27 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5334 случая заражения SARS-CoV-2.
В Башкирии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом
33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба главы региона.
В Марий Эл выявили 16 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4194 случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Пензенской области с коронавирусного учета сняли более 27 тыс. человек
В Пензенской области по оперативной информации на 27 августа под наблюдением врачей остаются 3375 человек. Сняли с коронавирусного учета 27 962 жителя региона. Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 245,1 тыс. исследований, обследовали за это время свыше 232,9 тыс. человек.
В Марий Эл ещё один человек скончался от COVID-19
В Марий Эл по состоянию на 27 августа от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики.
В Калмыкии за сутки подтвердили 68 случаев заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.
В Калмыкии подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкия за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.
В ДВФУ учебный год начнётся с 14 сентября
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) учебный год начнётся с 14 сентября.
Красноярский край переходит к третьему этапу снятия ограничений
С 28 августа Красноярский край переходит к третьему этапу ослабления ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение принял красноярский губернатор Александр Усс, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора.
В Поволжье вылечились после заражения коронавирусом более 102 тыс. человек
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выздоровели после заражения коронавирусом 102 443 человек.
В Приангарье выявили десятки нарушений карантинного режима предприятиями
В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, находятся руководители предприятий, которые халатно относится к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора. В этом убедились специалиста службы потребительского рынка и лицензирования.
Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный штаб региона, с начала пандемии COVID-19 было проверено около 2000 предприятий, среди них более 1000 объектов торговли, 778 — общественного питания, 87 — бытового обслуживания.
За сутки в Чувашии выявлено 30 носителей коронавируса
В Чувашии суточное число переболевших COVID-19 и выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось, составив соответственно 30 и 32.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 104 человека
В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 104 и 80.
Во Владимирской области выявлены 27 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 27 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6212 носителей вируса.
В Омской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом
В Омской области к 27 августа скончались 175 пациентов с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки умерли четыре человека.
В Ивановской области избили мужчину с СOVID-19
За минувшие сутки в статистику смертности пациентов с коронавирусом в Ивановской области включено два новых случая. Об этом журналистам 27 августа сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
В Курской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 27 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7008 положительных тестов.
В Липецкой области подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 27 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлен 5001 положительный тест.
В Томской области коронавирус выявлен ещё у 43 человек
За прошедшие сутки в Томской области выявлено 43 носителя коронавируса, за весь период — 5452.
В Липецке скончалась ещё одна пациентка с COVID-19
В Липецкой области зарегистрирован 26-й летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 54-летняя жительница Грязинского района.
Туристам при возвращении из Абхазии карантин не нужен — АТОР
Российским туристам, которые возвращаются после отдыха из Абхазии, не нужно соблюдать карантин. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В Хакасии готовятся возобновить культурные мероприятия
Вопрос возобновления культурных мероприятий в Хакасии обсудили 27 августа на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.
Мишустин заявил о стабилизации в РФ ситуации с коронавирусом
В России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболеваний сохраняются», — сказал он.
Учебный год в ДВФУ начнётся в очном режиме
Учебный год в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) начнётся с 14 сентября в очном режиме.
Правительство РФ выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам
На стимулирующие выплаты медикам будет выделено дополнительно 22 млрд рублей. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По словам главы правительства, врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, сами находятся в зоне риска.
«Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда. Правительство выделит почти 22 млрд рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых», — сказал Мишустин.
В Оренбуржье выявлено ещё 86 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, референс-центр подтвердил 86 новых случаев заражения корорнавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта 2020 года лаборатории исследовали 464 285 тестов на SARS-CoV-2. За последние сутки выполнено 3 408 анализов.
В Оренбуржье за сутки зафиксировано два летальных исхода от COVID-19
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, от последствий коронавирусной инфекции скончались два человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным минздрава, умерли женщина 1970 года рождения из Домбаровского района и мужчина 1953 года рождения из Новоорского района.
Не уехавшие домой иностранные студенты приступят к учёбе в ДВФУ
Иностранные студенты, которые не уехали домой и находятся в России, начнут обучение в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в традиционном режиме.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.
В Томской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом
За весь период в Томской области скончались 64 пациента с коронавирусом.
На Среднем Урале выписали более 19,7 тыс. человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области подтвердили выписку уже 19 744 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на 27 августа 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 58 пациентов.
В больницах находятся 93 пациента в тяжёлом состоянии (84 — в реанимации, из них 44 — на ИВЛ), 237 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствует себя удовлетворительно.
Путин надеется, что Россия прошла пик коронавирусной инфекции
Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».
Находящиеся за границей студенты начнут обучение в ДВФУ в онлайн режиме
Иностранные студенты, которые из-за закрытых границ не могут приехать в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивосток, начнут учебный процесс с 14 сентября в онлайн-режиме.
В Самарской области за сутки скончался один пациент с COVID-19
Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. 60-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Из Ненецкой окружной больницы выписали всех ковидных пациентов
Из Ненецкой окружной больницы выписаны все пациенты, проходившие лечение в ковидном отделении. Местные власти решили возобновить диспансеризацию населения.
Студентов и сотрудников ДВФУ обеспечат защитными масками
Студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут обязаны на очном обучении находиться в защитных масках.
В Башкирии сто учащихся будут получать по три тысячи рублей ежемесячно
Сто учащихся, которые добились лучших результатов в спорте, творчестве и учебе будут получать ежемесячно стипендии в размере трех тысяч рублей в Башкирии. Соответствующий указ 26 августа подписал глава региона Радий Хабиров.
Согласно документу, который был размещен на официальном интернет-портале правовой информации, стипендии учреждаются с 2020—2021 учебного года.
87 новых случаев COVID-19 выявили в Архангельской области за сутки
В Архангельской области за сутки выявили еще 87 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 48 из них — в областном центре.
В ДВФУ студентов с признаками ОРВИ будут отстранять от занятий
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готовится начать учебный год в очном режиме с 14 сентября с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса. Студенты с малейшими признаками инфекционных заболеваний будут отстраняться от занятий.
ДВФУ начнёт учебный год с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с начала учебного года, которое запланировано на 14 сентября, студентам и сотрудникам будут проводить бесконтактную термометрию, всем предоставят дезсредства для рук.
Пензенский МФЦ повторно закрыли из-за коронавируса
В городе Заречный Пензенской области приостановил прием посетителей многофункциональный центр, который закрыли из-за угрозы распространения коронавируса.
Путин: две российские вакцины от SARS-CoV-2 будут конкурировать между собой
Российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».
Общественные пространства ДВФУ будут работать в обычном режиме
Общественные пространства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке будут работать в обычном формате.
Чувашия готовится к третьему этапу снятия ограничений
В Чувашии на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом планируется рассмотреть вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений.
В финансово-экономическом лицее Пензы готовы к началу учебного года
Финансово-экономический лицей №29 города Пензы готов к новому учебному году с учётом последних рекомендаций Роспотребнадзора. Администрация лицея своевременно закупила всё необходимое оборудование и предоставила целых семь входов для учеников (четыре в первом корпусе и три во втором).
В ДВФУ не будут проводиться массовые мероприятия в очном формате
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на время ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в очном формате проводиться не будут.
В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 27 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. 18 июля скончалась женщина 1953 года рождения.
В Петропавловской крепости прошел всероссийский танцевальный флешмоб
В Санкт-Петербурге в стенах Петропавловской крепости более 50 танцоров вместе с балериной Михайловского театра Ирина Кошелева приняли участие во всероссийском танцевальном флешмобе. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Свыше 35,4 млн тестов на коронавирус проведено в России
По данным на 26 августа, на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 35,4 млн.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о наличии «достойного оружия» против коронавируса в виде вакцины.
«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие», — сказал Мурашко.
В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры
Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
Глава региона заявил о своём намерении разрешить работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных организаций. Площадки можно заполнять не более чем на 50%, перед входом будет измеряться температура, необходима установка санитайзеров.
«Самое важное — строгое соблюдение дистанции», — написал Куйвашев.
Кинотеатры в Кузбассе пока останутся закрытыми — Цивилёв
Эпидемиологическая обстановка, складывающаяся сейчас в Кузбассе, не позволяет пока открыть кинотеатры. Об этом во время прямой линии сказал губернатор региона Сергей Цивилёв, отвечая на вопрос от Ассоциации кинотеатров Кемеровской области.
В лицее № 160 Уфы завершили подготовку к учебному году
Подготовка к учебному году в лицее № 160 Уфы завершена. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба городской администрации. В этом учебном заведении приняты все меры по соблюдению рекомендованной дистанции.
Губернатор Кузбасса не знает, сколько будет продолжаться масочный режим
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв не знает, сколько продлится в регионе масочный режим. Об этом он сказал во время прямой линии сегодня, 27 августа.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о начале первых поставок вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы.
В Архангельске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима
В Архангельске начинаются проверки соблюдения масочного режима из-за фотографий в соцсетях.
Мурашко: вакцина от SARS-CoV-2 поступила в медучреждения для испытаний
Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения для третьего этапа ее клинических испытаний начались. Об этом 27 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийской акции «Мы вместе».
В Кузбассе некоторым школьникам рекомендовали обучаться дистанционно
Школы Кемеровской области с 1 сентября начнут обучение в очной форме. Однако, детям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Об этом во время прямой линии сегодня, 27 августа, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
В Омской области в сентябре откроются кинотеатры
С 4 сентября в Омской области будет разрешена работа кинотеатров. Об этом сообщили в областном оперштабе. Старт театрального сезона намечен на 18 сентября.
Мурманские учителя сдадут тест на коронавирус накануне 1 сентября
Все учителя Мурманской области перед началом учебного года смогут бесплатно сдать тест на коронавирус SARS-CoV-2, чтобы обезопасить учащихся и преподавателей.
Российская вакцина против коронавируса поступила в гражданский оборот
Российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 начала поступать в гражданский оборот на территории России.
В уральской школе рассказали, что используют вместо общего звонка
В средней общеобразовательной школе № 29 (Екатеринбург) решили отказаться от общего звонка из-за новых санитарных требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебной организации.
Как и в других учебных учреждениях города, в СОШ № 29 разведут потоки школьников. Учащиеся будут заходить через четыре входа (включая аварийные), в разное время. Из-за этого расписание будет индивидуально перестроено под разные классы.
«Общего звонка не будет. В классе будут находиться звоночки. Либо это будет организовано с телефона, с помощью таймера, который оповестит детей, что урок закончился», — сообщили в организации.
Петербург продолжает удерживать первенство по летальности COVID-19
В Санкт-Петербурге летальность заболевания коронавирусной инфекцией остается самой высокой на Северо-Западе и в России в целом. Уже вторую неделю подряд она держится на отметке 6,66%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Воронежской области разрешат работу кинотеатров
Кинотеатры смогут возобновить работу в Воронежской области после пятимесячного перерыва, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 августа.
Медцентр, построенный в Дербенте по поручению Путина, начал прием пациентов
Многофункциональный медицинский центр, построенный Министерством обороны РФ в дагестанском Дербенте по поручению президента России Владимира Путина, начал принимать пациентов, сообщили в пресс-службе минздрава республики
В Воронежской области за неделю коронавирус унес жизни шести человек
Шесть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за неделю с 20 по 27 августа в Воронежской области, данные опубликовал региональный оперативный штаб по итогам очередного заседания.
В Дагестане открыли первый памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
Памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, открылся в дагестанском городе Хасавюрте. Он стал первым подобным мемориалом в республике, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Дагестане число случаев заражения коронавирусом превысило 10,7 тысячи
Федеральный оперативный штаб представил новые данные по ситуации с коронавирусом в Дагестане: к 11:00 27 августа в республике зарегистрировано 10 тыс. 716 случаев заражения. За предыдущие сутки, как и двумя днями ранее, в республике выявили 65 носителей инфекции.
В Астраханской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 27 августа подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 5591 положительный тест.
В Петербурге 80% коронавирусных коек заняты лежачими больными
В Петербурге из более чем пяти тысяч коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, свободны только 20%. Сокращение доли свободных коек произошло после того, как все федеральные и несколько городских стационаров, перепрофилированных на COVID, вернулись к своей штатной работе.
Дистанционка повысила статус учителя в глазах родителей — директор школы
Угроза коронавируса вынуждает образовательные организации России вносить коррективы в учебный процесс. Как на фоне пандемии сделать обучение детей безопаснее, можно ли вести уроки в защитных масках и как изменился статус учителя в период дистанционного обучения, об этом корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором гимназии №13 в городе Махачкале Муминат Муртазаевой и ее заместителем по воспитательной работе Ольгой Старастиной.
В Дагестане с начала пандемии умерли почти 490 человек с COVID-19
Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 11:00 27 августа достигло 489, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика по-прежнему находится на четвертой позиции среди субъектов РФ.
В Екатеринбурге закрыли для приёма отделение больницы из-за COVID-19
В Екатеринбурге приостановили приём новых больных в одно из отделений Свердловской областной клинической больницы из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
«В связи с заносом инфекции приостановлена на неделю плановая госпитализация в отделения плановой кардиологии, неотложной кардиологии, диализа», — сообщили в структуре.
Ранее в медицинском учреждении уже происходила вспышка COVID-19, информацию подтверждал местным СМИ главврач больницы Игорь Трофимов. По его словам, заболело 92 сотрудника медучреждения.
Испытания китайской вакцины от COVID-19 начнутся в Петербурге
Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева планирует во второй половине сентября приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая была произведена в КНР.
В Калужской области за сутки выявлены 26 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.
В Калужской области скончались три пациента с COVID-19
В Калужской области в больнице скончались ещё три пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 27 августа в областном оперштабе.
В ЛЭТИ из-за коронавируса учебу начнут в три волны
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) решили допускать студентов до занятий тремя волнами, чтобы распределить потоки в связи с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования ЛЭТИ Сергей Галунин. График учебных занятий уже утвержден: он преимущественно очный, но выбор сделан в пользу смешанного типа.
Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом являются единичными.
В петербургском ЛЭТИ столкнулись с дефицитом термометров
В общежитиях Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) выделят дополнительные комнаты для изоляции тех, у кого поднялась температура, и у кого подозревают COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования вуза Сергей Галунин.
В Екатеринбурге отменили «Кросс нации» из-за коронавируса
В Екатеринбурге не будут проводить спортивное мероприятие «Кросс нации» из-за профилактики COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Чиновник предупредил, что сентябрь 2020 году может «дать нехорошие сюрпризы» — увеличить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.
«Именно поэтому не будет проводиться «Кросс нации», — уточнил Креков.
Ранее в Екатеринбурге отменили марафон «Европа-Азия» из-за пандемии COVID-19.
Россия примет участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в сентябре проведут испытания китайской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил исполняющий обязанности директора института Дмитрий Лиознов.
Дезинфекция и изоляция — основные принципы работы школы в условиях пандемии
В школе № 3 в столице Карачаево-Черкесии готовы к началу учебного года в очном режиме. Все рекомендации Роспотребнадзора, направленные в учебные организации в целях обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса, выполнены, алгоритм приема детей разработан, график приема пищи продуман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Исаева.
«Утренние фильтры» в липецких школах обойдутся бюджету в 26 млн рублей
Все школы Липецкой области готовы к новому учебному году. Составляются смещенные графики занятий, за классами закрепят свои кабинеты.
Все школы обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, антисептиками, бактерицидными облучателями. Для проведения «утренних фильтров» закупили бесконтактные термометры, дозаторы для антисептиков. На эти цели в Липецкой области было выделено 26,3 миллиона рублей.
За сутки 91 российский военнослужащий излечился от коронавируса
В Вооружённых силах по состоянию на 27 августа выявлено 637 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Минкультуры РФ и Роспотребнадзор проработают правила для проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи в условиях пандемии, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников мероприятия.
В двух городах Коми отменили карантин
В Усинске и Ухте отменят ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса.
В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 4786, сообщили в оперативном штабе столицы.
В «Векторе» допускают ускоренную регистрацию их вакцины против SARS-CoV-2
Вторая российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована в ускоренном порядке.
В Приморье на 1 сентября пустят не всех учеников
В Приморье торжественные линейки проведут 1 сентября лишь для первоклассников и учеников девятых и одиннадцатых классов. Родители должны быть в защитных масках.
В Амурской области увеличилось число выявленных заражений коронавирусом
В Амурской области за последние сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 зарегистрировано в Благовещенске — 1493.
В Приморье жертвами коронавируса стали 103 человека
В Приморье за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 95 человек, два пациента скончались.
В свердловской школе температуру детям будет измерять библиотекарь
В школе № 10 города Первоуральска Свердловской области назначены ответственные за проведение термометрии. Ими стали фельдшер, тьютор и библиотекарь.
Сотрудникам температуру измерит секретарь. У каждого входа в здание этот процесс будет осуществляться бесконтактными термометрами. Если у ученика температура окажется 37,1 и выше, то его изолируют в кабинете медицинского работника. Сотрудника изолируют в специально отведённом кабинете.
В Бурятии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусом в Бурятии продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки специалисты выявили 49 носителей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 5136, из которых 2899 зарегистрированы в Улан-Удэ.
В Горном Алтае за сутки выявлено 22 новых носителя SARS-CoV-2
В Республике Алтай за прошедшие сутки специалисты выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за период эпидемии здесь зарегистрировано 2108 подтверждённых случаев.
В Якутии продлили режим повышенной готовности
В Якутии за сутки из 3073 обработанных тестов выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер.
Оренбургская школа с 1 сентября вводит подсменку
В гимназии № 4 Оренбурга готовы к приёму детей в новых условиях. Учреждение скорректировало свою деятельность с учетом текущей эпидситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор гимназии №4 Ирина Крайнова.
Корпус начальной школы рассчитан на 300 детей, второй корпус — на 500 человек. В 2019/2020 году будет обучаться 846 гимназистов. «Всегда у нас была только одна смена. И мы укладывались по количеству кабинетов. На данный момент мы предполагаем подсменку для некоторых классов. Учебный день будет завершаться примерно в 16:00 (14:00 мск). Это очень важно. Мы заботимся о том, чтобы дети уходили из гимназии до темна», — подчеркнула руководитель гимназии.
Ещё один житель Забайкалья скончался от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Как сообщает оперативный штаб региона, на 28 апреля в регионе выявили 4541 носителя SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4178 пациентов (28 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Не все школы в Бурятии обеспечат термометрами к 1 сентября
К началу нового учебного года не все школы в Бурятии успеют оснастить бесконтактными термометрами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, об этом заявил спикер Заксобрания Владимир Павлов.
По его словам, поставщик пообещал завезти дополнительное оборудование к концу первой недели сентября, то есть к 3−4 числа.
На Колыме продлили режим повышенной готовности
В Магаданской области ограничительные меры продлены до 14 сентября.
Житель Новокузнецка стал жертвой коронавируса
В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено ещё 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что один пациент скончался.
Детсады в Чувашии продолжат работу в формате дежурных групп
В Чувашии «в ближайшее время» планируют вынести на обсуждение вопрос о полноценной работе детских садов, которые с начала пандемии перешли работать в формат дежурных групп.
Новокузнецк лидирует по суточному приросту пациентов с COVID-19 в Кузбассе
В Кемеровской области за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 16 населённых пунктах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 89 человек
В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением врачей остаются более 2,7 тыс. человек, за последние сутки выявлены десятки новых случаев заражения.
В Хакасии скончались 38 пациентов с коронавирусом
Ещё одна пациента с диагнозом COVID-19 умерла в Хакасии. Женщине было 67 лет. Она проходила лечение в Черногорской межрайонной больнице и находилась в крайне тяжёлом состоянии. Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 38 пациентов с коронавирусом.
В Алтайском крае скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует не снижающееся число пациентов с внебольничной пневмонией (3146 человек, + 23 за последние сутки) и ОРВИ (3547 человек, + 6 за последние сутки).
Как следует из данных оперативного штаба на утро 28 августа, не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 324 человека.
Выручка турагентств в РФ за летний сезон снизилась вдвое из-за пандемии
Во время нынешнего летнего сезона ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заработали вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные об оборотах отрасли.
В Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса
Всего в Хакасии по состоянию на 28 августа коронавирус выявлен у 3362 человек.
Ещё двое пациентов с SARS-CoV-2 скончались в Приангарье
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 660 человек, причём 77 добавилось только за последние сутки.
Не обошлось без новых смертей.
Вакцину от SARS-CoV-2 центра «Вектор» могут выпустить в конце октября
В конце октября — в ноябре может быть выпущена первая серия вакцины от коронавируса от российского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом 28 августа в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
В Псковской области выписка после COVID обгоняет рост новых случаев
В Псковской области за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем было днем ранее, сообщили 28 августа в областном оперативном штабе. При этом за последние 24 часа выписано по выздоровлению 27 человек, один человек из числа ранее заболевших скончался.
За сутки коронавирус выявлен у 23 жителей Тувы
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Туве достигло 6770. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки вирус выявлен у 23 человек.
На Ставрополье владельцы кинотеатров потребовали возобновления их работы
Владельцы кинотеатров Ставропольского края заявили о своем бедственном положении из-за пятимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса. Они потребовали от властей региона возобновления работы с начала сентября или компенсации расходов.
В Хабаровский край уже поступило более 500 тысяч доз вакцины против гриппа
«Привить планируем более 60% населения Хабаровского края — 789 тысяч человек, из которых около 200 тысяч — дети», — пояснили в региональном минздраве.
В Югре за сутки выявлено 64 носителя коронавируса
В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов; Нижневартовск — 16; Ханты-Мансийск — 6.
Всего с начала пандемии в Югре на 28 августа зарегистрировано 19 414 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 107 человек, 163 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 28 августа составляет 0,82.
Обработка кабинетов в школе в Бурятии будет занимать до 45 минут
В средней школе №5 в Гусиноозёрске ждут поступления необходимого оборудования согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор учебного заведения Алексей Гапоненко, им не придётся покупать рециркуляторы и санитайзеры за свой счёт.
Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1280 человек
В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1280 пациентов. Об этом 28 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1280 пациентов», — сказала она.
Первые классные часы в школах Алтая посвятят мерам профилактики
Учебные заведения Республики Алтай начнут работу с 1 сентября в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования, вопросам соблюдения мер профилактики в школе и дома посвятят первые классные часы.
В Карелии умер еще один заболевший COVID-19
В Республике Карелия за прошедшие сутки скончался еще один пациент, ранее заболевший COVID-19. В госпитале для ветеранов войн умерла 73-летняя жительница Петрозаводска. Женщина стала 29-й жертвой коронавируса с начала пандемии в регионе. Об этом 28 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В Алтайском крае «корзина школьника» обходится в 13—15 тыс рублей
Родители алтайских школьников в текущем году стали значительно позже закупать всё необходимое к новому учебному году. Это связано не только с эпидемией коронавируса и ежедневным выявлением десятков новых носителей SARS-CoV-2, но и с опасением, что процесс дистанционного обучения продолжится.
Как сообщает «Ток», больше всего в магазинах подорожала канцелярия, в частности, средняя стоимость наборов первоклассника составляет уже более 7700 руб., это на 55% больше, чем в 2019 году.
В Тамбовской области за сутки выявили 23 носителя коронавируса
23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В психдиспансере Магадана выявили очаг заражения коронавирусом
В Магадане из психоневрологического диспансера госпитализировано 11 человек с положительными тестами на коронавирус.
В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса
Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов. Это максимальное число случаев заражения, зафиксированное за сутки в регионе.
В Забайкалье селяне не могут собрать детей в школу из-за ящура
В Приаргунском районе Забайкальского края, помимо эпидемии коронавируса, сборы детей в школу осложняет эпидемия ящура, возникшая по причине заноса возбудителя с территории Китая. Как сообщает chita.ru со ссылкой на слова главы Сергея Литвинцева, для многих жителей реализация мяса является единственным источником дохода, но его вывоз запрещен из-за карантинных мероприятий.
«Сейчас надо собирать детей в школу, отправлять студентов на учёбу, а средств нет. Прошу вникнуть в проблему», — пояснил Литвинцев.
Попова назвала управляемым распространение коронавируса
На сегодняшний день распространение коронавируса в России «абсолютно управляемо». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется.
В Саратовской области число носителей коронавируса превысило 12 тысяч
В Саратовской области по состоянию на 28 августа коронавирус подтвержден у 12 067 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 93 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7851 человек, за сутки — 83 пациента. С момента начала наблюдения скончались 69 человек.
Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у бессимптомно болевших
Иммунитет к коронавирусу формируется даже у тех, кто ранее заразился им и болел в бессимптомной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Совета ректоров.
«Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта», — сказала Попова.
В Петербурге выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге продолжается нуклонный рост новых случаев коронавирусной инфекции, начавшийся 21 августа. За последние сутки в городе выявили 187 носителей инфекции. Это на три случая больше, чем зафиксировали днем ранее.
В России отменили родительские собрания в школах
В новом учебном году родительских собраний в российских школах не будет — родителей не будут пускать на территорию школы. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Все мероприятия с родителями будут проходить в онлайн-режиме, отметили в ведомстве.
В Карачаево-Черкесии оценили готовность госпиталей ко второй волне COVID-19
В Карачаево-Черкесии в случае необходимости могут вновь заработать госпитали для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Они будут полностью развернуты в трехдневный срок. Требуется проведение дополнительных работ лишь в противотуберкулезном диспансере. Здесь необходимо усовершенствовать систему вентиляции и увеличить количество точек кислорода, сообщили в пресс-службе главы региона.
На Ставрополье с начала пандемии выявили более 11,6 тыс. носителей COVID-19
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 28 августа достигло 11 тыс. 606. За минувшие сутки в регионе выявили 125 носителей инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Петербург уступил Москве по числу новых жертв COVID-19
За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждена смерть еще девяти человек от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. По суточной смертности за истекшие сутки Петербург в этот раз уступил Москве, где скончались еще 10 человек. Однако в предыдущие дни петербургская суточная смертность обгоняла московскую.
В России выявили 4829 новых носителей коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 4829 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи зарегистрированы в 84 регионах России. Больше всего их в Москве — 654. Далее следуют Петербург — 187, Подмосковье — 150, Нижегородская область — 133, Ростовская область — 132, Ставрополье — 125.
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 84 человек
84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа. Самому младшему из пациентов два года, самому старшему — 94 года.
В России от коронавирусной инфекции умерли ещё 110 человек
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 110 человек. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 110 летальных исходов», — говорится в информации.
В Прикамье за сутки выявлено 59 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах получают лечение 47 человек, под меднаблюдением дома находятся 12 человек, сообщает краевой минздрав.
В России за сутки выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4829 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В ТПУ рассказали, как будут учиться иностранные студенты
Угроза распространения коронавируса внесла коррективы не только в работу школ, но и затронула вузы. В Томском политехническом университете (ТПУ) учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Студенты, находящиеся в Томске, будут посещать занятия в аудиториях. А для студентов, в том числе иностранных, которые пока не приехали и будут прибывать в Томск поэтапно, будут организованы трансляции занятий в формате видеоконференций.
В Воронежской области зафиксирован резкий рост числа носителей SARS-CoV-2
113 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа. Это максимальное число новых носителей с середины июля.
В Приморье школы ещё не готовы к началу учебного года в новых условиях?
Почему корреспондента ИА REGNUM не пустили в школы Дальнегорска в Приморском крае и не показали, как они готовы к работе в новом учебном году с учётом рекомендаций Роспотребнадзора? Корреспондент обратился с такой просьбой слишком рано. Власти города только 26 августа выделили управлению образования деньги на покупку масок и бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха.
В Прикамье зафиксировано три летальных исхода от COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 августа, от коронавирусной инфекции скончались трое пациентов, сообщает краевой минздрав.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 336 летальных исходов пациентов с COVID-19. Медики называют причиной смерти в 209 случаях коронавирусную инфекцию, в 127 — сопутствующие заболевания.
В Москве выявили свыше 260 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 654 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
«В столице подтверждено 654 новых случая заражения коронавирусом», — говорится в информации, размещённой штабом.
Жертвами коронавируса стали уже более 350 новосибирцев
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны за это же время 38 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека», — уточняется в оперативном сообщении.
В Белгородской области подтвердили 44 случая заражения коронавирусом
Ещё 44 случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Выздоровели 75 человек, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.
В Тверской области коронавирус унёс жизни троих человек
25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа.
В Челябинской области подтвердили уже 14175 случаев COVID-19
В Челябинской области за 27 августа подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 14 175 носителей коронавируса. С COVID-19 на лечении находятся 2665 пациентов.
В Брянской области выявили ещё 28 носителей коронавируса
28 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области за прошедшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 28 августа в региональном оперативном штабе.
Масочный режим в Приангарье продлён до 13 сентября
Власти Иркутской области решили продлить масочный режим из-за пандемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный штаб региона, на этот же срок остается в силе рекомендация для граждан 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.
В России студентов обяжут носить защитные маски в вузах
Студенты российских вузов будут обязаны носить защитные маски в стенах учебных учреждений, поскольку это является одним из условий начала учебного года в очном формате. Об этом в ходе Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Одним из условий начала учебного года является ношение масок для всех», — сказала Попова.
Почти 50% родителей против ношения детьми масок в школе
Против ношения медицинских масок детьми в школах высказалась почти половина родителей (47%). Их аргументы — «маска затрудняет работу легких», «ребенок не выдержит несколько часов в маске».
В Тульской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса
27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Тульской области, данные опубликовал 28 августа федеральный оперативный штаб.
В Госдуме дали совет учителям, которые не хотят прививаться от COVID-19
Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») рекомендует учителям в случае давления предъявлять ответ главы Минздрава Михаила Мурашко о добровольности вакцинации от коронавируса.
В Рязанской области подтвердили 31 случай заражения коронавирусом
За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 31 жителя Рязанской области, сообщили 28 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 147 пациентов.
В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 18 детей
В Новосибирской области госпитализированы 18 детей с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что взрослых пациентов с COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 913, в районные больницы с подозрением на подтверждённым диагнозом госпитализированы 443 пациента.
В Курганской области за сутки выявили 20 заражений коронавирусом
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Восемь из них выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Далматовском, Сафакулевском, Куртамышском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 28 августа от коронавируса излечились 2540 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.
В Смоленской области скончались 127 пациентов с коронавирусом
21 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Смоленской области за минувшие сутки, данные 28 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом на курортах
На российских курортах не зафиксировано высокого уровня инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе заседания Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией», — сказала Попова.
В Мурманской области список заболевших COVID-19 пополнили 66 человек
В Мурманской области за сутки выявили 66 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 12 631.
Ещё два жителя Татарии скончались от последствий заражения коронавирусом
В Татарии подтвердились два смертельных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 28 августа в республике от COVID-19 скончались 59 пациентов.
Ежедневные «фильтры» будут проводиться в новосибирских школах
В новосибирских школах с 1 сентября будет организовано проведение «ежедневных фильтров». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.
Также в ведомстве отметили, что школами определены помещения для временного изолирования обучающихся с признаками ОРВИ. В каждой образовательной организации определён дежурный администратор.
В Татарии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарии по состоянию на 28 августа заражены коронавирусом 6424 человека, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5258 человек, за последние 24 часа — 23 пациента. Скончались с момента начала наблюдения 59 жителей региона.
В Орловской области коронавирус нашли ещё у 40 жителей
40 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа.
В Красноярском крае вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом
За прошедшее сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе выросло до 458 человек.
В Пензенской области выявили 66 новых носителей коронавируса
В Пензенской области, по информации на 28 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7929 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 66 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7476 пензенцев, за сутки — 59 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 106 человек. За сутки от инфекции умер 61-летний мужчина.
Чечня попросила денег на закупку средств индивидуальной защиты для школ
Образовательные учреждения Чечни обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для начала нового учебного года. Но их хватит только на первое время. Для закупки необходимого количества на весь учебный период власти региона запросили финансовых средств от правительства РФ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В школе №12 города Пензы не стали рассказывать о подготовке к 1 сентября
В Пензенской школе №12 решили не рассказывать о подготовке к новому учебному году с учётом последних требований Роспотребнадзора. Директор учебного заведения Слепова Наталья Ивановна в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА REGNUM отказалась отвечать на вопросы.
В Волгоградской области выявили 107 носителей коронавируса
За минувшие сутки 102 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.
В Удмуртии выявили 31 нового носителя коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 28 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3123 случаев.
В Удмуртии провели более 265 тыс. исследований на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 28 августа проведено 265 797 исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Саратовских педагогов будут регулярно тестировать на коронавирус
В Саратовской области учителей будут регулярно обследовать на коронавирусную инфекцию. Среди педагогов большое число людей, входящих в группу риска. Региональному минздраву поручено разработать порядок забора биоматериала учителей, так как результатов одноразового тестирования недостаточно.
Минпросвещения: школы смогут самостоятельно объявлять карантин
Единый звонок в школах будет отменен, у каждого класса будет свой звонок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила глава департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.
На Ямале за сутки коронавирус выявили у 47 человек
На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 28 августа: по девять положительных тестов в Ноябрьске и Салехарде; восемь — в Новом Уренгое.
С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 28 августа зарегистрировано 13 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 930 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.
В Ростовской области за сутки выявили 132 носителя коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 132 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.
Попова объяснила решение о начале учебного года в очном формате
Решение о начале нового учебного года в России в очном формате было принято властями страны ввиду того, что в настоящее время существуют значительно большие знания о новом коронавирусе. Об этом 28 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совете ректоров медвузов.
В Курской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 28 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлен 7041 положительный тест.
Попова рассказала о доле пожилых в числе умерших от COVID в России
Большая часть умерших в России от COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, это люди старше 65 лет. Об этом 28 августа в ходе совета ректоров медицинских вузов сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На Среднем Урале зарегистрирован ещё 121 носитель коронавируса
В Свердловской области зафиксирован ещё 121 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Диагноз подтвердили, по данным на 28 августа 2020 года, жителям Арамильского ГО, Артемовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (61 случай), Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Североуральска.
Теперь в области подтверждено 24 960 случаев выявления коронавируса.
В Липецкой области подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 28 августа подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5020 положительных тестов.
Школы в России дистанцируются от родителей
В новом учебном году доступ родителей в школы будет ограничен, а все родительские собрания будут проходить онлайн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
В Башкирии подсчитали расходы на поддержку экономики при пандемии
Во время пандемии коронавируса общие расходы бюджета Башкирии для поддержки экономики превысили 40 млрд рублей.
Во Владимирской области выявлены ещё 25 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 28 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6237 носителей вируса.
Детей в России не будут прививать от коронавируса
Российским детям пока не будут прививать вакцину от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Общероссийского родительского собрания.
«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]», — сказал Мурашко.
Собянин назвал срок полной победы над коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет окончательно побеждён до весны 2021 года.
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — цитирует слова мэра оперативный штаб Москвы.
В России пока не будут вакцинировать детей от коронавируса — Мурашко
Детей в России станут вакцинировать только после того, как будет изучено влияние данных препаратов на организм ребёнка. Об этом 28 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления на Общероссийском родительском собрании.
В Ростовской области жертвами COVID-19 стали 338 человек
В Ростовской области за весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 338 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.
В Ленобласти за сутки коронавирусом заразился 31 человек
В Ленинградской области за сутки выявлен еще 31 носитель коронавируса SARS-CoV-2, в то же время 30 человек из числа ранее заболевших выздоровели. Об этом 28 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.
Комитет Госдумы просит Мурашко наградить разработчиков вакцины от COVID-19
Комитет Госдумы по охране здоровья направит официальное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением наградить разработчиков вакцины от коронавруса, передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа.
День знаний в ТПУ пройдет без массовых мероприятий
В Томском политехническом университете (ТПУ) 1 сентября не будет массовых мероприятий.
Как сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев, для студентов организуют звонок от ректора, первокурсников поздравят директора их школ. Он уточнил, что в Томском политехе нет факультетов, а есть инженерные и исследовательские школы.
В Поволжье число заражений коронавирусом превысило 125,5 тыс. случаев
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выявили 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 125 566 случаев.
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Саратовской области
В Саратовской области с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 71 пациент. Жертвами коронавируса стали еще два человека за последние сутки.
В Нижегородской области выявили ещё 133 носителя коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 28 августа выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 262 случая заражения SARS-CoV-2.
В Тюменской области за сутки коронавирус подтвердился у 48 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 августа зарегистрировано 7623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6939 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.
Более 719 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
По состоянию на 28 августа тесты на коронавирус сдали 719 208 жителей Нижегородской области.
В Ивановской области кинотеатры готовят к открытию
Кинотеатры в Ивановской области могут открыться в сентябре, в настоящее время готовятся регламенты их работы в период распространения коронавируса.
Доктор Мясников привёл «занимательную арифметику» об иммунитете к COVID-19
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал официальную информацию Роспотребнадзора, известившего о том, что «иммунитет к COVID-19 обнаружен у 20−25% обследованных россиян»:
«Ну, если быть точным, то не иммунитет (тут все не так просто), а высокий титр антител IgG, которые остаются после перенесённой инфекции. А это значит, что экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 млн человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 млн. Но и эта арифметика меняет очень многое в статистике COVID-19 в России (да и по всему миру, если посчитать соответственно и там).
Во-первых. Ежедневно публикуемые данные о количестве «заболевших» отражают лишь маленькую часть общей картины.
Во вторых. Данные об общем числе заболевших зависят от количества проведённых тестов (что давно понятно, тогда уж логичнее также давать количество новых случаев на, допустим, 100 тыс проведённых тестов). Информативность этих данных низкая, важно знать, сколько тяжелых, госпитальных случаев и смертей…»
В Мордовии вновь выявили 33 случая заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 28 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5367 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
В Челябинской области за 27 августа скончались ещё четверо пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
80-летний гражданин умер от COVID-19. А 57-летний и 83-летний мужчины и 77-летняя женщина скончались от других причин.
На Среднем Урале зафиксировали 441 случай смерти от COVID-19
В Свердловской области подтвердили информацию о новых шести летальных случаях от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Сведения о последних случаях смерти сообщили в сводке за 28 августа. Всего от COVID-19 в регионе скончался уже 441 пациент.
Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других проблем, не говорится.
Число носителей коронавируса в Марий Эл превысило 4,2 тыс. человек
В Марий Эл по состоянию на 28 августа выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4211 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Башкирии доходы туристической отрасли снизились почти на 75%
Объем реализации платных услуг населению за семь месяцев текущего года снизился почти во всех отраслях в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Башстата.
Согласно документу, больше всего пострадала туристическая сфера.
В школах Татарии отменили звонки между уроками
В новом учебном году в школах Татарии отменены звонки между уроками. Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете? и дети не пересекутся во время перемены. Кроме того, при приеме детей в школах станет обязателен входной фильтр и наличие отдельного помещения для детей с симптомами ОРВИ.
Число победивших коронавирус жителей Поволжья превысило 103 тыс. человек
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выздоровели после заражения коронавирусом 103 446 человек.
Школы Чечни с 1 сентября будут работать по новым правилам
Образовательные учреждения Чечни обязали организовать работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые ведомство разработало в связи с пандемией коронавируса. Так, в школах ввели обязательное ношение масок и регулярное проведение дезинфекции, призвали отказаться от кабинетной системы и соблюдать меры социального дистанцирования. Эти решения прозвучали 27 августа в ходе совещания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Рамзан Кадыров.
Родителям липецких учеников вернули 12 млн рублей за школьные обеды
В Липецкой области родители школьников через прокуратуру добиваются возврата средств за питание в столовых. Из-за того, что в период пандемии коронавируса школьники перешли на дистанционное обучение, 14 тысяч человек обратились с заявлениями о возврате денежных средств за услуги питания. При этом в прокуратуру родители жаловались, что возврат денег задерживается.
Воронежские школы уйдут на дистанционное обучение из-за выборов
На три дня будут переведены на дистанционное обучение ученики тех воронежских школ, в помещениях которых будут открыты избирательные участки к единому дню голосования. Об этом 27 августа на заседании регионального оперштаба заявил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
В Башкирии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом
31 человек, инфицированный короанавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба главы республики.
В Калмыкии за сутки выявили 73 носителя коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 73 новых летальных случая вследствие заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.
Власти Чечни отмечают значительное улучшение ситуации с коронавирусом
В Чечне отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Численность заболевших неуклонно снижается. При этом мощности медучреждений вполне достаточны для приема большого количества пациентов в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщил 27 августа в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.
Около 17 млн учеников пойдут в школу в 2020 году — Минпросвещения
В России в новом учебном году в школу пойдут 17 млн учеников, из низ около одного миллионы — первоклассники. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова.
В Калмыкии зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.
В Севастополе за сутки выявили 15 носителей коронавируса
Сразу 15 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства региона 28 августа.
В Чечне учебный год стартует без торжественных линеек
Новый учебный год в Чечне начнется без проведения традиционных школьных линеек. В условиях пандемии коронавируса власти региона решили от них отказаться. Об этом сообщил 27 августа глава республики Рамзан Кадыров.
Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен делать себе прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил журналистам 28 августа.
Чувашия переходит на третий этап снятия ограничений
В Чувашии управление Роспотребнадзора согласовало региональным властям переход на третий этап снятия ограничений.
В Дагестане продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом
Количество жертв COVID-19 в Дагестане к 10:30 28 августа достигло 494, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике умерли четыре человека с коронавирусом — это самый высокий показатель в регионе с начала текущего месяца.
В Ивановской области за сутки выявили 37 носителей коронавируса
37 новых случаев заражения коронавируса подтвердилось в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 августа. В 25 из них вирус был выявлен у пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии.
Каждый житель России будет сам принимать решение о вакцинации — Песков
Когда российская вакцина от коронавирусной инфекции будет готова к применению, каждый житель РФ сам примет решение о том, участвовать ли ему в вакцинации. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На Среднем Урале выписали более 19,8 тыс. человек, переболевших COVID-19
На Среднем Урале подтвердили выписку ещё 57 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Теперь в регионе подтверждено 19 801 выписка пациентов, переболевших COVID-19.
Продолжается лечение 84 больных в тяжёлом состоянии (78 лежат в реанимации, из них 40 — подключены к ИВЛ), 256 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.
В Самарской области разрешили возобновить работу музеев и аттракционов
Работу детских комнат, развлекательных центров, а также аттракционов разрешили возобновить в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.
В Ростове-на-Дону выявили 400 нарушителей масочного режима
В Ростове-на-Дону за два летних месяца выписано более 370 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
В астраханском минобре рассказали, как организуют занятия в школах
В Астраханской области учебный процесс с учётом новых рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса с 1 сентября будет организован по единой модели. Перед открытием школ проведут генеральные уборки. За каждым классом закрепили кабинеты, в которых будут проходить все уроки, кроме предметов, которые требуют особого оборудования.
Занятия в Томском политехе будут проходить в две смены
В Томском политехническом университете (ТПУ) сформировано предварительно расписание занятий для студентов, затем оно будет корректироваться. Об этом сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев. По его словам, занятия будут проходить в две смены.
В Астраханской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 28 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5628 положительных тестов.
В Оренбуржье выявили ещё 84 носителя коронавируса
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта в лабораториях проведен анализ 468 222 тестов. За последние сутки исследовано 3 937 тестов.
В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 28 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 70 пациентов.
В Самарской области за сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом
75 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
В Калмыкии в производство медицинских масок вложено 15 млн рублей
В Республике Калмыкия налажено производство медицинским масок, дефицит которых наблюдался в начале пандемии. Объём инвестиций составил 15 млн рублей. Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил цех ООО «Росток», где налажена автоматическая линия по производству индивидуальных средств защиты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
Власти Москвы пугают горожан жёсткими мерами Парижа
В департаменте транспорта Москвы на примере Парижа напомнили москвичам о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте.
«Чтобы в наш город не вернулись жёсткие меры — не забывайте надевать маску и перчатки в общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы департамента, размещённом в телеграм-канале.
В Свердловской области разрешили работу детских садов и школ
В Свердловской области полностью разрешили работать детским садам и школам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.
Школы начнут работу с 1 сентября 2020 года. Также разрешается работа муниципальных детсадов (с полной нагрузкой) и общественных бань. Частные детские сады пока могут работать лишь с 50-процентной нагрузкой.
В этом же указе губернатор указал срок открытия культурных учреждений региона — 9 сентября 2020 года.
В Омской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 180.
В Челябинске не все школы закупили термометры и антисептики
В Челябинске школы пока не до конца закупили средства для проведения дезинфекции рук, термометры и предметы для обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас образовательные учреждения продолжают закупать всё недостающее. Из городского бюджета на эти цели ранее было выделено 50 млн рублей.
Жителей Дагестана вновь призвали не посещать свадьбы и соболезнования
Муфтият Дагестана в связи с ухудшением в регионе эпидситуации вновь призвал жителей республики не посещать места массового скопления людей, в том числе свадьбы и тазияты (места для приема соболезнований у мусульман).
За сутки в Костромской области выявили ещё 36 случаев заражения SARS-CoV-2
По официальным данным, за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 36 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Томский политех дополнительно закупил более ста инфракрасных термометров
Томский политехнический университет (ТПУ) готов к работе в новых условиях и к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
В Архангельском штабе назвали бессмысленным тестирование учителей на COVID
Тестирование педагогов перед началом учебного года — бессмысленное мероприятие. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава архангельского штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.
Кинотеатрам Самарской области разрешили заполнять залы наполовину
Кинозалы разрешили заполнять наполовину в Самарской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.
Новосибирские МФЦ увеличили количество принятых заявлений после карантина
Центры и офисы «Мои документы» (МФЦ) Новосибирской области полностью возобновили все форматы предоставления государственных услуг после карантина. Количество принятых заявок на предоставление госуслуг удалось увеличить более чем на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития области.
В Волгограде коронавирус сразил двух мужчин и пенсионерку
За минувшие сутки три пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах Волгограда. Это двое мужчин и одна женщина, уточнили 28 августа в региональном оперативном штабе.
Из КНР в Приморье доставили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Медучреждения Приморья получат аппараты ИВЛ, 10 очистителей воздуха, столько же мониторов пациента, 500 инфракрасных термометров, а также респираторы, операционные шапочки, одноразовые бахилы и другое медоборудование и средства индивидуальной защиты общей стоимостью более 41 млн рублей.
Шесть архангельских пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ
В реанимационных отделениях медучреждений Архангельской области находятся девять пациентов с COVID-19, из них шесть — на искусственной вентиляции легких. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Беглов предложил открыть в Петербурге театры, кинотеатры и фуд-корты
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главному санитарному врачу, начальнику регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой определить условия для открытия учреждений культуры, фуд-кортов и «островков» в торговых центрах и других объектов, которые в Петербурге из-за пандемии закрыты уже пять месяцев.
В нижегородском оперном театре выявили случаи заражения коронавирусом
Несколько сотрудников Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина получили положительные результаты исследований на коронавирус.
В Калужской области за сутки выявлены 28 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 993 положительных результата тестов.
В школах Карачаево-Черкесии могут внедрить дистанционную форму обучения
«Все 440 образовательных организаций Карачаево-Черкесии готовы к началу нового учебного года», — сообщило на своей странице в Instagram министерство образования республики.
При этом все участники образовательного процесса — администрации школ, учителя, учащиеся и их родители — понимают, что нынешний учебный год из-за пандемии коронавируса будет значительно отличаться от всех предыдущих.
Медикам Татарии выплатили за борьбу с коронавирусом около 2 млрд рублей
Медицинские работники Татарии получили стимулирующие выплаты в рамках борьбы с распространением коронавируса на сумму около 2 млрд рублей.
Инновационные маски из Новосибирска тестируют на космодроме «Восточный»
Сотрудники института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) при поддержке департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска изготовили опытную партию масок против вирусов и бактерий из фильтрующего материала мельтблаун с нанесённым наносеребром. Маски уже направлены в ряд организаций для тестирования, сообщили в институте.
В Ивановской области назвали дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в Ивановской области смогут открыться с 1 сентября — с соблюдением регламентов, поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» губернатор региона Станислав Воскресенский внёс 28 августа.
Власти Кузбасса рассказали, за чей счёт закупаются антисептики для школ
В школах Кемеровской области с 1 сентября регулярно будет проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В школах Ставрополья отменили единый звонок с уроков
Единые звонки с уроков временно отменены в школах Ставропольского края для минимизирования контактов учеников на фоне пандемии коронавируса. Для каждого класса расписание звонков и перемен будет индивидуальным.
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
При этом в области возобновляется деятельность туристических баз, спа-отелей и баз отдыха. Кроме того, в регионе наблюдается стабилизация эпидобстановки по коронавирусу, что позволяет планировать дальнейшее закрытие инфекционных моногоспиталей.
В Тюмени скончалась врач с COVID-19
В Тюменской области скончалась 44-летняя терапевт, у которой был выявлен COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Врач работала по инфекционному профилю, при очередном плановом тестировании у неё выявили коронавирусную инфекцию.
«Заболевание прогрессировало очень быстро. Были и некоторые хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания. Медики долго боролись за жизнь коллеги — она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия», — сообщили в штабе.
В уральской школе полностью отказались от дистанционного образования
Средняя общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова (Екатеринбург) полностью перешла на очный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве образовательной организации.
Во многих школах города решили частично сохранить дистанционный формат образования — либо для отдельных предметов, либо для конкретных дней недели (субботы). В СОШ № 25 действует пятидневный режим учёбы, все уроки проходят в обычном формате. «На «дистант» ничего не переводим», — заверили в учреждении.
Москвичи по-прежнему опасаются ездить на общественном транспорте
Жители Москвы продолжают отдавать предпочтение личному, а не общественному транспорту. Такой вывод следует из заявления руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаила Кизлыка.
В Вооружённых силах РФ более 10,6 тысячи человек излечились от коронавируса
В Вооружённых силах по состоянию на 28 августа выявлено 616 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
В Югре будут проводиться уроки здоровья
В Югре учебный год начнётся с уроков здоровья. С таким предложением выступила глава ХМАО Наталья Комарова на совещании, посвящённом организации образовательного процесса.
На уроках здоровья детям должны привить культуру ношения масок, гигиены рук и личных вещей и других мер безопасности в период пандемии коронавируса.
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4798, сообщили в оперативном штабе столицы.
В Приморье выявили 78 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Приморье за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел 121 человек. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
В России с начала пандемии провели 36 млн тестов на SARS-CoV-2
В Российской Федерации на сегодняшний день, 29 августа, проведено 36 миллионов тестов на коронавирус SARS-CoV-2.
В Хакасии за сутки выздоровели 17 пациентов с диагнозом COVID-19
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 17 человек, ещё столько же пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства республики.
В Курганской области коронавирус выявили у 23 человек
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 16 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявили 4941 случай COVID-19
За сутки в Российской Федерации зарегистрирован 4941 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
В Петербурге нарастает заболеваемость и смертность от COVID-19
В Санкт-Петербурге за последние сутки вновь выросло количество выявленных носителей коронавирусной инфекции. Она подтвердилась еще у 189 человек, это на два случая больше, чем днем ранее. С 20 августа суточная цифра новых фактов заражения в городе возросла почти на 30 случаев.
В Брянской области подтвердили 34 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выздоровели 19 человек, сообщили 29 августа в региональном оперативном штабе.
В Белгородской области подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписаны 78 пациентов, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе.
В Волгоградской области подтвердили 98 случаев заражения коронавирусом
Ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе.
В Рязанской области выявили 27 носителей коронавируса
За прошедшие сутки 27 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области. На подтверждение направлены ещё 30 положительных тестов, сообщили 29 августа в региональной оперативной рабочей группе.
Путин: в школах и вузах надо соблюдать требования санитарных врачей
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы в школах и высших учебных заведениях выполнялись требования санитарных врачей, установленные на период пандемии коронавируса.
В Ленобласти подтвердили еще 31 случай заражения коронавирусом
В Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 31 человека. Об этом проинформировали 29 августа в федеральном оперативном штабе. Такая же цифра заразившихся за сутки называлась и днем ранее.
В Ростовской области подтвердили 127 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 127 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа.
В Тюменской области за сутки выявили 50 случаев коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 августа зарегистрировано 7673 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6967 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.
В Прикамье выявили еще 56 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице получают лечение 37 человек, а 19 находятся под меднаблюдением в домашних условиях, сообщает краевой минздрав.
В Ростовской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа.
В Прикамье за сутки от COVID-19 умерли двое пациентов
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, зафиксировано два летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав.
Тренер Федора Емельяненко скончался от осложнений, связанных с SARS-CoV-2
Тренер Владимир Воронов, который работал с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 29 августа сообщил близкий к ситуации источник, его слова приводит ТАСС.
В Югре за сутки подтверждены 64 случая заражения коронавирусом
В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов; Нижневартовск — 12; Ханты-Мансийск — 10.
Всего с начала пандемии в Югре на 29 августа зарегистрировано 19 478 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 213 человек, 164 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 августа составляет 0,84.
В Челябинской области выявлено 78 случаев COVID-19
В Челябинской области за 28 августа было выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 14 253 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 2668.
В Челябинской области женщина умерла от COVID-19
В Челябинской области за 28 августа стало известно о смерти ещё четверых граждан, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерла 65-летняя пациентка. Ещё трое скончались по другим причинам. Среди них мужчины 64 и 67 лет и 85-летняя женщина.
В Свердловской области зафиксировано ещё 116 случаев COVID-19
В Свердловской области за 28 августа подтверждено ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
49 заразившихся обнаружено в Екатеринбурге. Также они есть в Асбесте, Богдановиче, Ревде и ряде других муниципалитетов.
На Среднем Урале ещё семь человек умерли от COVID-19
В Свердловской области ещё семь пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии общее число летальных исходов достигло уже 448. Пол и возраст умерших не раскрываются. Также чиновники не сообщают количество заразившихся коронавирусом и умерших от других заболеваний.
На Ямале за сутки выявлены 46 носителей коронавируса
На Ямале за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 29 августа: Ноябрьск — 6 положительных тестов; по пять — в Новом Уренгое и Салехарде.
С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 29 августа зарегистрировано 1315 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 965 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.
В Оренбуржье за сутки выявили 84 случая заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 августа, референс-центр подтвердил 84 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Оренбуржье от COVID-19 скончалась пожилая женщина
В Оренбургской области от последствий COVID-19 скончалась женщина 1934 года рождения из Оренбурга. У пожилой пациентки подтвержденная пневмония, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.
В Липецкой области подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом
В Липецкой области 29 августа подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлен 5041 положительный тест.
В Астраханской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 29 августа подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5658 положительных тестов.
Во Владимирской области выявлены 27 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 29 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6264 носителя вируса.
Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19
Во Владимирской области по состоянию на 29 августа зарегистрировано 194 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.
В Калужской области за сутки выявлены 29 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.
В Астраханской области скончались ещё две пациентки с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 29 августа подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. 18 и 19 июля скончались женщины 69 и 82 лет.
В Архангельской области продлили запрет на работу кинотеатров
В Архангельской области продлили запрет на работу кинотеатров, развлекательных центров, кальянных до 15 сентября.
Путин рассказал, когда начнется учебный год в России
1 сентября в Российской Федерации начнётся в очном формате новый учебный год для школьников и студентов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Ямал с сентября переходит на третий этап снятия ограничений по COVID-19
Ямал переходит к третьему, заключительному этапу снятия ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Instagram.
С 1 сентября возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. ЗАГСы возвращаются к обычному режиму работы. Также возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг в обычном режиме.
В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов
Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
В средней общеобразовательной школе № 121 (Екатеринбург) вернулись на очный режим работы, однако внеурочную деятельность теперь будут проводить в дистанционном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учреждения.
Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на «дистант» же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня. В отличие от ряда школ, в СОШ № 121 не будет дистанционных занятий по субботам — согласно рекомендациям городского управления образования в организации перешли на пятидневный формат учёбы (понедельник—пятница).
«Внеурочная деятельность, скорее всего, будет дистанционная. В частности, кружки по интересам», — сообщили в учреждении.
В Югре выявили ещё 65 носителей коронавируса
В Югре за минувшие сутки выявлено 65 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 17 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 10; Нижневартовск — 8.
Всего с начала пандемии в Югре на 30 августа зарегистрировано 19 543 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 303 человек, 165 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 30 августа составляет 0,9.
В Челябинской области обнаружили ещё 75 случаев COVID-19
В Челябинской области за 29 августа подтверждено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
К утру 30 августа на Южном Урале обнаружено 14 328 заразившихся. Больных COVID-19 всего насчитывается 2643.
Ещё четыре челябинца скончались после заражения коронавирусом
В Челябинской области за 29 августа умерли ещё четыре человека, которые ранее были заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 летальных исходов за сутки нет. Двое мужчин и две женщины скончались от других причин. Им было 87 лет, 82 года, а также 91 и 72 года.
В Петербурге подтвердили 186 новых заражений коронавирусом
В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 30 августа в оперативном штабе РФ. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. Однако в целом уровень инфицирования вырос и не снижается с 21 августа.
На Среднем Урале подтвердили 120 новых случаев COVID-19
В Свердловской области за 29 августа подтверждено ещё 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Екатеринбурге обнаружено ещё 64 заболевших COVID-19. Также они выявлены в Асбесте, Берёзовском, Волчанске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и т.д.
На Ямале за сутки коронавирус выявили у 49 человек
На Ямале за сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 30 августа: Ноябрьск — 10 положительных тестов; Муравленко — 7; Лабытнанги — 4.
С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 30 августа зарегистрировано — 13 364 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 989 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.
В Ростовской области подтвердили 134 случая заражения коронавирусом
В Ростовской области за истекшие сутки выявили 134 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 августа.
В Белгородской области выявили 41 носителя коронавируса
За прошедшие сутки 41 положительный тест на коронавирус подтверждён в Белгородской области. Данные предоставили 30 августа в федеральном оперативном штабе.
В Рязанской области подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом
Ещё 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 30 августа в региональной рабочей оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 147 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе двое детей.
В Брянской области выявили ещё 35 носителей коронавируса
За минувшие сутки 35 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписано 23 пациента, сообщили 30 августа в региональном оперативном штабе.
В Волгоградской области выявили 96 носителей коронавируса
За последние сутки 96 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Четыре человека скончались, сообщили 30 августа в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки умерли четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 августа.
В Прикамье выявлено ещё 58 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки по состоянию на 30 августа выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 53 человека, дома под меднаблюдением — пятеро, сообщает краевой минздрав.
В Прикамье зафиксировано ещё два летальных исхода от COVID-19
В Пермском крае за сутки по состоянию на 30 августа от коронавирусной инфекции скончались двое пациентов, сообщает краевой минздрав.
В Оренбуржье выявлено ещё 83 носителя коронавируса
В Оренбургской области за сутки по состоянию на 30 августа референс-центр подтвердил 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Минпросвещения: никто не будет заставлять учителей прививаться от COVID-19
Министерство просвещения Российской Федерации не намерено заставлять педагогов делать прививки против коронавируса SARS-CoV-2.
В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 30 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5693 положительных теста.
В Липецкой области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 30 августа подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5063 положительных теста.
В Курской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 30 августа зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7095 положительных тестов.
Во Владимирской области выявлены 28 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 30 августа подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6292 носителя вируса.
В Тюменской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом
В Тюменской области за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 августа зарегистрировано 7724 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6996 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября
Власти Южной Осетии планируют открыть границу с Российской Федерацией 15 сентября.
В Курганской области выявлены ещё 24 заражения коронавирусом
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 17 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения, один — в Шадринске, остальные в Петуховском, Шумихинском и Шатровском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 августа, по данным штаба, зарегистрирован 2981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Тюменской области уточнили сроки поступления вакцины от COVID-19
В Тюменскую область вакцина от коронавируса только к концу 2020 года. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.
В Оренбуржье зафиксирован ещё один летальный исход от COVID-19
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 августа, от коронавирусной инфекции скончалась одна пациентка, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Комздрав Петербурга готовится ко второй волне коронавируса
Рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге в конце августа связан с возвращением в город взрослых и детей из отпусков и каникул. Тем временем здравоохранение Петербурга готовится к возможной второй волне COVID-19. Об этом телеканалу «78» рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Москве за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов
В столице России за минувшие сутки скончались более 10 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
На Сахалине в новом учебном году больше детей будет учиться во вторую смену
На Сахалине в новом учебном году увеличится число детей, обучающихся во вторую смену, но это не связано с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Это произошло в связи с общим ростом численности обучающихся в регионе, обусловленным внутренней и внешней миграцией населения.
На Чукотке продлили меры безопасности в условиях борьбы с коронавирусом
На Чукотке режим повышенной готовности продлён до 14 сентября.
В Якутии школы искусств начнут работать дистанционно
В Якутии до 1 октября учреждения дополнительного образования будут работать дистанционно.
На Колыме выявлено почти 2 тысячи носителей коронавируса
В Магаданской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Амурской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
В Амурской области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период наблюдений инфицирование лабораторно подтвердилось у 3355 человек.
В Бурятии скончались ещё двое пациентов с COVID-19
В Бурятии за минувшие выходные зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 80 лет, у которого развилась двусторонняя пневмония.
В Горном Алтае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, носители выявлены на территории трёх районов и в столице региона. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 2162.
Врач из Магадана награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени
Анестезиолог-реаниматолог из Магаданской областной больницы Руслан Шелудько будет представлен на международной фотовыставке «Человек и COVID-19», которая пройдёт в рамках 59-го ежегодного фестиваля культуры «Тамра» с 18 сентября по 11 октября в Чеджу-до (Южная Корея).
В Приморье провели почти 300 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию
В Приморье из 1161 проведённого за сутки теста выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 пациента.
48 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Бурятии
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5291. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 48 новых носителей. Из них 12 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ.
В орской гимназии ограничат присутствие родителей на линейке 1 сентября
В гимназии № 2 Орска Оренбургской области 1 сентября в очном формате пройдет торжественная линейка для учеников первых, девятых и 11-х классов. На мероприятии разрешено присутствовать родителям только первоклассников, сообщает администрация образовательного учреждения.
На торжество допустят одного из родителей ребенка при условии использования средств индивидуальной защиты (маски и перчаток). Перемещение родителей во время линейки будет запрещено.
Глава Хабаровского края снял все ограничения по коронавирусу
В Хабаровском крае с 4 сентября снимают все ограничения по коронавирусу.
В Еврейской АО школы и детские сады получили рециркуляторы воздуха
В Еврейской автономной области школы и детские сады получили в достаточном для начала учебного года объёме рециркуляторы воздуха.
В Оренбуржье компания, производящая медмаски, строит амбициозные планы
В Оренбургской области местная компания начала выпуск одноразовых медицинских масок. Фирма готова обеспечивать средствами индивидуальной защиты как свою область, так и делать поставки в другие регионы. В частности, уже заключен контракт на поставку медицинских масок Самарскому союзу молодежи, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам руководства компании, маски изготавливаются из нетканого материала спанбонда. Предприятие строит амбициозный план — собственное производство данного сырья, что скажется на стоимости маски. В России этим занимаются всего 18 компаний. Кроме того, фирма продумывает организацию утилизации одноразовых масок и вторичного производства, например, укрывного материала для теплиц.
В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 91 человека
В Ульяновской области выявили десятки новых случаев заражения коронавирусом.
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 19 человек
В Хакасии по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 3415 человек.
В Приангарье за сутки выявили 76 новых носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 31 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 886 человек, причём 76 добавилось только за последние сутки. Новых летальных случаев за выходные не произошло.
Новый летальный случай от COVID-19 зашёл в Забайкалье
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Скончалась 80-летняя женщина, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии.
В Забайкалье отмечен рост заболеваемости коронавирусом
В Забайкальском крае, где заболеваемость коронавирусам за последний месяц значительно снизилась, вновь отмечен рост больных с COVID-19, наибольшее число случаев зарегистрировано в Чите, Агинском, Борзинском, Читинском районах края. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.
В Кемерове за неделю оштрафовали 48 горожан, не соблюдавших масочный режим
В Кемерове за прошедшую неделю составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на жителей, не соблюдавших противоэпидемические меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
В Кемерове за неделю оштрафовали 48 горожан, не соблюдавших масочный режим
В Кемерове за прошедшую неделю составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на жителей, не соблюдавших противоэпидемические меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
В Кузбассе за сутки сразу 90 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 31 августа, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом.
В Кузбассе за сутки сразу 90 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным 11:00 (время местное) сегодня, 31 августа, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом.
Вспышка коронавируса произошла в забайкальской психиатрической больнице
В психиатрической больнице имени Кандинского, которая только недавно вернулась к штатному режиму работы, отмечена новая вспышка SARS-CoV-2.
Новотроицкий COVID-центр в Оренбуржье оснащён 55 аппаратами ИВЛ
В Новотроицке Оренбургской области COVID-центр оснастили 55 аппаратами искусственной вентиляции легких. В больницу поступают «тяжёлые» пациенты со всего восточного Оренбуржья, сообщает портал Новотроицк.РФ.
Роспотребнадзор по Алтаю: у жителей отсутствует настороженность к SARS-CoV2
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай по итогам очередных проверок констатируют, у жителей отсутствует настороженность к коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперштаб Кузбасса назвал лидеров по суточному приросту пациентов с COVID-19
Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В челябинской школе из-за пандемии будут применять «дистанционку»
В школе №14 Челябинска пандемия коронавируса привела к переходу на двухсменное обучение. Всем входящим будут измерять температуру (так называемый «утренний фильтр»).
Также из-за пандемии скорректировано расписание уроков, чтобы максимально развести потоки учащихся. Часть предметов собираются преподавать дистанционно. Вход в корпуса также осуществляется через разные двери. Задействованы запасные выходы. Для первого-девятого классов учебная неделя будет пятидневной, а для старших — шестидневной.
Убытки чувашских компаний за полугодие выросли втрое
В Чувашии за полугодие резко сократился сальдированный финансовый результат организаций.
В Кызыле 63 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В стационарах столицы Тувы Кызыла в тяжёлом состоянии находится 63 пациента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
На прилавках магазина в Горном Алтае бегают тараканы
Антисанитарию и несоблюдение противоэпидемических требований выявили сотрудники Роспотребнадзора при проверке заведения общепита и магазина в Горно-Алтайске. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления после очередного рейда.
Комплекс «Ленэкспо» в Петербурге готовят к приему больных COVID-19
Павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга готовят к возобновлению приёма заболевших коронавирусной инфекцией. Причем, в отличие от весны текущего года, когда временный госпиталь принимал лишь «лёгких» больных, в случае второй волны эпидемии сюда будут направлять и пациентов в тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину против коронавируса
Глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов стал пионером в деле испытания вакцины против коронавируса. Он вошел в число лиц, первым в республике добровольно привившимся от этого опасного вируса. Такой информацией поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
На Ставрополье умерли семь человек с COVID-19
Число жертв COVID-19 на Ставрополье к утру 31 августа достигло 237. За минувшие выходные в крае умерли семь человек с подтвержденным диагнозом, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 66 человек
В Югре за минувшие сутки выявлено 66 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения на 31 августа: Сургут — 22 положительных теста; по восемь — в Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе.
Всего с начала пандемии в Югре на 31 августа зарегистрировано 19 609 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 388 человек, 166 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 31 августа составляет 0,95.
В Махачкале после пятимесячного простоя откроются детские сады
Детские сады Махачкалы возобновят работу после пятимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса. Открытие дошкольных учреждений запланировано на 1 сентября, сообщил начальник городского управления образования Вадим Дибияев.
От экономического кризиса пострадали более 14 тыс. бизнесменов Забайкалья
Из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в Забайкалье признанные пострадавшими 9012 объектов малого и среднего бизнеса и 14 108 человек занятых в данном виде деятельности.
В Якутии скончались 75 пациентов с коронавирусом
В Якутии за сутки из 3389 проведённых тестов выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели пять пациентов, один умер.
В Хабаровском крае умерли 89 пациентов с коронавирусом
В Хабаровском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 62 пациента, не справились с болезнью два человека.
Во время пандемии в России рекордно выросло количество дел о мошенничестве
Количество зарегистрированных случаев мошенничества в России резким образом возросло за время, когда были введены меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса. Это 31 августа следует за данных статистики Генпрокуратуры РФ, анализ которой провело агентство РБК.
В Петербурге хотят открыть кинотеатры и фуд-корты 12 сентября
Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Такую перспективу чиновники в Смольном согласовали с Роспотребнадзором.
«Большой вопрос»: создание прибора, выявляющего коронавирус в воздухе
На примере создания прибора для определения коронавируса в воздухе и других подобных примерах мы видим, как это ни странно звучит, позитивное влияние пандемии на научно-технический прогресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Что касается самого прибора, то достаточно трудно оценить его потенциальные возможности. Прежде всего большой вопрос в его чувствительности и способности дифференцировать разновидности вирусов. Наивно полагать, что он будет высокоточным, учитывая, что даже взятие материала из очага вирусной инвазии зачастую не является информативным…»
В Башкирии с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны
Бани и сауны начнут работать с 1 сентября в Башкирии. Об этом 31 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, соответствующий указ об этом он подпишет 31 августа. Поэтому у людей будет возможность приобщаться к здоровому образу жизни.
«Глава ВОЗ абсолютно прав»: о влиянии коронавируса на психику
Недавнее заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Глава ВОЗ абсолютно прав: разного рода болезни оказывают закономерное и при этом отрицательное воздействие на психику человека, не является исключением и новая коронавирусная инфекция. Ситуация усугубляется немалой по своим масштабам информационной кампанией по освещению пандемии…»
Родители не будут платить за обеспечение антиковидных мер в школах Бурятии
Родители учеников в Бурятии не должны оплачивать противоэпидемические мероприятия в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с таким заявлением глава республики Алексей Цыденов обратился к руководителям системы образования.
Мужчина и две женщины стали жертвами коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 31 августа, за минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время был выписан 51 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек», — уточняется в оперативном сообщении.
Составлен рейтинг регионов России по обороту розничной торговли
В России по итогам первых шести месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился в 78 регионах страны, вырос — в шести.
В Москве ещё 916 человек вылечились от COVID-19
От коронавирусной инфекции в Москве вылечились ещё 916 человек. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 916 пациентов», — сказала она.
В Башкирии выявлены 32 случая заражения коронавирусом
32 человека, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 31 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.
По его словам, всего в Башкирии зафиксировано 7795 фактов заражения этой инфекцией.
В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализированы 12 детей
В Новосибирской области с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 12 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Ингушетии выявлен коронавирус у имама центральной мечети Назрани
В Ингушетии подтверждено заражение коронавирусной инфекцией имама центральной мечети Назрани Хизира-хаджи Цолоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет интернет-газета «Ингушетия».
В школах и детских садах Махачкалы проводят усиленную санобработку — мэрия
Генеральная уборка и дезинфекция помещений в школах и детских садах проводится в Махачкале в преддверии 1 сентября. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Приморье началась досрочная вакцинация от гриппа
В Артёме Приморского края 29 августа началась досрочно прививочная кампания против гриппа.
В Пензе более 1,3 тыс. семей получили помощь при подготовке детей к школе
В Пензенской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» 1248 детей из малообеспеченных семей, в том числе 476 первоклассников получили школьные ранцы, канцтовары и форму. Кроме этого, в области реализуется проект «Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, #ТыНеОдин». В рамках этого проекта помощь в подготовке к школе оказана 80 детям-первоклассникам из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах соцзащиты Пензы.
В Карелии за сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19
В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у двоих детей. Об этом 31 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В Саратовской области число жертв COVID-19 увеличилось до 73 человек
По оперативной информации на 31 августа, в Саратовской области с начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 73 человека.
Действие режима повышенной готовности в Кузбассе продлили до конца сентября
В Кемеровской области до 30 сентября продлили действие отдельных мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Саратовской области выявили ещё 94 случая заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области по состоянию на 31 августа коронавирус подтвержден у 12 345 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 94 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7695 человек, за сутки — 11 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 73 человека.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Приангарье
Сегодня, 31 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Иркутской области. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Известно, что он примет участие в церемониях вручения государственных наград, также автомобилей скорой помощи. Также Мурашко посетит один из ФАПов и побывает в ряде медицинских учреждений региона: Иркутском областном онкологическом диспансере, городской клинической больнице № 9, областной клинической больнице и медицинском университете.
У учителя школы в Улан-Удэ выявили коронавирус
В Бурятии выявили коронавирус у учителя улан-удэнской школы №20. Педагог, а также контактировавшие с ним люди временно отстранены от работы.
В России выявили за сутки 4993 носителя коронавируса
За минувшие сутки в РФ выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 685. Далее следуют Петербург — 188, Подмосковье — 146, Нижегородская область — 138, Калмыкия — 132, Ставрополье и Ростовская область — по 128.
В Саратовской области возобновляют работу оздоровительные центры
С 31 августа в Саратовской области разрешается работа социально-оздоровительных центров. Также с понедельника неограниченное количество верующих могут посещать культовые здания.
В Петербурге нашли 188 носителей коронавируса, выздоровевших вдвое меньше
За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее. Средний суточный уровень заражения в районе 179−189 новых случаев держится в городе уже с 21 августа.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак вылечился от COVID-19
Заразившийся ранее коронавирусом министр энергетики РФ Александр Новак выздоровел от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.
«Да, сегодня у нас хорошие новости. Министр вышел на работу», — сказал собеседник агентства.
РФ приблизилась к миллиону выявленных случаев заражения коронавирусом
Число выявленных носителей коронавируса в России приблизилось к 1 миллиону. Это следует из статистики оперативного штаба Москвы, распространённой 31 августа.
По данным штаба, в РФ уже выявили 995 319 случаев заражения коронавирусом, причём 4993 — за последние сутки. Если суточная статистика повторится, миллионный рубеж выявленных случаев может быть перейдён уже завтра.
В Ленобласти за сутки выявили 32 новых носителя SARS-CoV-2
В Ленинградской области второй день подряд выявляют по 32 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2 и не фиксируют ни одного выздоровевшего.
В Удмуртии выявили 32 новых носителя коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 31 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3211 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Курганской области число заражений коронавирусом превысило три тысячи
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 11 выявлено в Кургане, остальные — в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Варгашинском и Белозерском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 31 августа, по данным штаба, зарегистрирован 3003 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Пензенской области выявили ещё 68 носителей коронавируса
В Пензенской области по информации на 31 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 8125 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 68 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7558 пензенцев, за сутки — 10 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 107 человек.
В Прикамье выявили ещё 55 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 августа, выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах на лечении находятся 49 человек, еще шесть — дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав.
В Красноярском крае скончались 477 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом, за весь период — 477.
В Удмуртии провели более 276 тыс. исследований на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 31 августа проведено 276 291 исследование на наличие коронавирусной инфекции.
Учителям в Туве предложено работать в выходные и праздничные дни
Проведение курсов внеурочной деятельности в школах Тувы будет организовано в периоды каникул, а также в выходные и праздничные дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это сделано с учётом санитарных требований.
В Дагестане школам запретили проводить родительские собрание в очном режиме
Школам Дагестана запрещено проводить родительские собрания в очном формате из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сказано в перечне рекомендаций министерства образования и науки региона.
В Прикамье от COVID-19 за сутки скончались двое пациентов
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 августа, зафиксировано два летальных исхода от COVID-19, сообщает краевой минздрав.
На Ямале за сутки коронавирус подтверждён у 47 человек
На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 31 августа: Муравленко — 11 положительных тестов; Новый Уренгой — 6; Салехард — 5; Ноябрьск — 4.
С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 31 августа зарегистрировано 13 411 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 992 человека, 90 пациентов с COVID-19 скончались.
В Белгородской области подтвердили 45 случаев заражения коронавирусом
45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Белгородской области за минувшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
В Рязанской области выявили 26 носителей коронавируса
За прошедшие сутки 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области. В лечебных учреждениях находятся 149 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе двое детей.
В Оренбуржье за сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 31 августа, референс-центр подтвердил 83 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Второй день подряд выявленное за сутки число носителей SARS-CoV-2 держится на одинаковом уровне.
В Астраханской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 31 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5730 положительных тестов.
В Чечне 1 сентября начнут работу детские сады
В Чечне с 1 сентября вновь начнут прием воспитанников детские дошкольные учреждения. В новом учебном году они будут работать в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора, выданными в связи с пандемией коронавируса.
На Среднем Урале подтверждено ещё 119 случаев COVID-19
В Свердловской области за 30 августа обнаружено 119 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
В частности, диагноз лабораторно подтверждён у 60 жителей Екатеринбурга. Также коронавирус найден среди населения Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Североуральска и ряда других территорий.
Мурашко анонсировал начало крупных поставок вакцины от коронавируса
Первые крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, в рамках третьего этапа испытаний вакцины уже набрано более 2,5 тысячи добровольцев.
В Поволжье число носителей коронавируса превысило 128 тыс. человек
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выявили 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 128 079 случаев.
На Псковщине количество жертв коронавируса достигло 65 человек
В Псковской области за последние сутки зафиксировано всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, также на три человека увеличился список смертей от заболевания COVID-19.
В Татарии от COVID-19 скончались ещё два человека
С начала пандемии в Татарии скончался 61 житель республики. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти еще двух пациентов с диагнозом COVID-19 за последние сутки.
В Челябинской области ещё 73 человека заразились коронавирусом
В Челябинской области за 30 августа подтверждено ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Всего в регионе обнаружен уже 14 401 заразившийся. Больных COVID-19 насчитывается 2707 пациентов.
В Татарии выявили более 6,5 тыс. носителей коронавируса
В Татарии по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 6509 человек, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5297 человек. Скончался с момента начала наблюдения 61 житель региона.
Чувашия занимает 34 место по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2
В Чувашии за сутки выявлен 31 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.
За выходные в Алтайском крае скончались девять пациентов с SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией (3274 человека, +128 за выходные дни) и ОРВИ (3568 человек, +21 за выходные дни). Такие данные сегодня, 31 августа, приводит официальный сайт региона.
Не обошлось без новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2.
В Дагестане выявлено уже почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 31 августа достигло 10 тыс. 999. За минувшие выходные (29 и 30 августа) в республике выявили 141 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Нижегородской области выявили 138 носителей коронавируса за сутки
В Нижегородской области по состоянию на 31 августа выявили 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 688 случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии.
Ещё четверо нижегородцев скончались от COVID-19
За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четверо жителей Нижегородской области. По состоянию на 31 августа в регионе число скончавшихся от COVID-19 составило 473 человека.
В Томской области скончались 69 пациентов с коронавирусом
Всего в Томской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 5706 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 69.
Более 737,6 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области по состоянию на 31 августа тесты на коронавирус сдали 737 644 человека.
В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.
За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с COVID-19
В Ульяновской области за сутки официально выявлен 91 случай заражения коронавирусом, зарегистрированы новые летальные исходы.
В Тюменской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 августа зарегистрирован 7771 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7004 человека, 31 пациент с COVID-19 скончался.
В инфекционных госпиталях Тюменской области на 31 августа девять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
В Волгоградской области подтвердили 95 случаев заражения коронавирусом
Ещё 95 случаев заражения коронавирусом подтверждено у жителей Волгоградской области за минувшие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе.
Минздрав РФ назвал дату начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в ноябре-декабре 2020 года. Об этом в ходе совещания с врачами Иркутской области заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко.
В Брянской области подтвердили 33 случая заражения коронавирусом
За последние сутки 33 положительных теста на коронавирус зарегистрировано в Брянской области. Выздоровели три пациента, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе.
В Ивановской области выявили ещё 37 носителей коронавируса
37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за истекшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
За сутки в Ростовской области скончались три пациента с COVID-19
В Ростовский области за истекшие сутки скончались три человека с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.
97-летний ветеран в Чувашии победил коронавирус
В Чувашии 97-летний ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения со ссылкой на ЦРБ Алатырского района.
Вице-премьер и министр Новгородской области заразились коронавирусом
У заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева и министра природных ресурсов Новгородской области Владимира Королёва подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом 31 августа сообщили в оперштабе Новгородской области по борьбе с эпидемией.
Москвичам советуют сделать перерыв между вакцинами от коронавируса и гриппа
Между вакцинированием от гриппа и вакцинированием от коронавируса должен пройти месяц. Об этом журналистам заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц», — сказал Хрипун.
В Орловской области подтвердили 47 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки 47 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области. Выписаны 40 пациентов, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
В Марий Эл выявили 16 новых носителей коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 31 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений увеличилось до 4260 случаев.
В Москве все педагоги сдали тесты на коронавирус
Все московские педагоги и другие работники сферы образования сдали тесты на коронавирус. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», — сказала она.
В Мордовии выявили 32 носителя коронавируса за сутки
В Мордовии по состоянию на 31 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5462 случая заражения SARS-CoV-2.
У 13 мурманских учителей нашли коронавирус SARS-CoV-2
В Мурманской области перед началом учебного года тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдал 4681 педагог. У 13 учителей тест оказался положительным.
В Тульской области выявили ещё 28 носителей коронавируса
За минувшие сутки 28 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области. Зарегистрированы два летальных исхода, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
В Поволжье более 105 тыс. человек выздоровели после заражения коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выздоровели после заражения коронавирусом 105 039 человек.
Готовность инфекционной больницы в Псковской области достигла 100%
Строительство новой инфекционной больницы в Пскове и ее филиала в Великих Луках почти завершено. В настоящий момент на объектах работают приемочные комиссии, подрядчики оперативно устраняют найденные недочёты. Об этом 31 августа заявил глава Псковской области Михаил Ведерников.
Почти 9,5 тысячи человек переболели COVID-19 в Архангельской области
В Архангельской области за сутки после новой коронавирусной инфекции выздоровели 19 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 переболели 9467 человек.
Школа в Бурятии получила тысячу одноразовых масок
Заводская школа в Тарбагатайском районе Бурятии получила от министерства образования тысячу одноразовых масок для сотрудников, техперсонала и работников столовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Ульяна Черниговская.
В Самарской области за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
79 человек, зараженных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного регионального штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 8505 фактов заражения этой инфекцией.
В Калмыкии число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 4 тыс. 326 человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в Республике Калмыкия за весь период пандемии достигло 4 тыс. 326 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора 31 августа.
Пандемия проредила торговлю и общепит Петербурга
Количество организаций торговли и общественного питания Санкт-Петербурга, прекративших свою работу в первом полугодии 2020 года, составило 416 предприятий, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года. При этом новых заведений торговли и общепита в Петербурге открылось на 20% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
В Омской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. За весь период в регионе умерли 193 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.
На складах Москвы заготовили 1 млн доз вакцин от гриппа
В Москве на складах заготовили более 1 млн вакцин от гриппа, сообщил 31 августа глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
По его словам, заготовленных вакцин достаточно для старта кампании.
«Они лежат у нас на складе, и мы можем прививать всех, кто этого пожелает, без ограничений», — цитирует слова Хрипуна ТАСС.
В Калмыкии жертвами COVID-19 стали ещё два пациента
В Республике Калмыкия за трое суток скончались ещё два пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора 31 августа, передаёт ИА REGNUM.
В Калининграде от COVID-19 скончался имам единственной мечети
Известный религиозный деятель Калининградской области, имам единственной в регионе мечети Халил Мухлисов скончался в Калининграде. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного губернатора.
В Ингушетии заразился коронавирусом еще 91 человек
В Ингушетии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 91. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб 31 августа по итогам последних трех дней. Только за минувшие сутки число пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, составило 29 человек.
Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений
Российские вузы должны быть готовы к введению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
«Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации», — говорится в тексте приказа.
Минобрнауки РФ: вузы должны быть готовы к введению ограничений
При ухудшении ситуации с эпидемиологической обстановкой вузы России должны быть готовы к введению связанных с этим ограничений. Это следует из приказа Минобрнауки РФ за подписью главы ведомства Валерия Фалькова.
Во Владимирской области выявлены 26 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 31 августа подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6318 носителей вируса.
Два жителя Белгорода скончались в госпитале для пациентов с коронавирусом
Два пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Белгороде, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Это жители областного центра.
Жители РФ не спешат приобретать туры из-за слухов о новом карантине
Жители России опасаются того, что будет повторно введен карантин из-за коронавируса, и потому не спешат с бронированием туров на внутренние маршруты и за границу. Об этом 31 августа рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В Ростовской области после SARS-CoV-2 выздоровели почти 14,5 тыс. человек
В Ростовской области после коронавируса выздоровели около 14,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.
Среди игроков КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выявлен 131 случай заражения коронавирусом среди игроков. Об этом 31 августа заявил президент лиги Алексей Морозов.
В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключили 53 пациента с COVID-19
В Ростовской области более тысячи человек с COVID-19 получают лечение в стационарах. 53 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.
Кривая заболеваемости COVID-19 в Карачаево-Черкесии поползла вверх
В Карачаево-Черкесии вновь отмечен резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие выходные подтверждено еще 139 случаев заражения. Только за прошедшие сутки носителей коронавируса стало больше на 49 человек, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
В семи регионах СЗФО зараженность коронавирусом выше средней по России
В семи регионах Северо-Западного федерального округа количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения превышает общероссийский показатель. Об этом сообщили ИА REGNUM 31 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Омской области ученики сельской школы начнут учёбу дистанционно
Образовательный процесс в Знаменской средней школе в Омской области 1 и 2 сентября будет организован в дистанционном режиме.
В Астраханской области скончалась ещё одна женщина с COVID-19
В Астраханской области 31 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. 10 июля скончалась женщина 1958 года рождения. Всего скончались 73 пациента с подтверждённым коронавирусом.
В Ростовской области провели более полумиллиона тестов на коронавирус
В Ростовской области за весь период пандемии провели более полумиллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.
Не все предприниматели выдержат вторую волну коронавируса
По данным опроса, возможную вторую волну коронавируса в России выдержат не все предприниматели. 77% опрошенных оценили шансы на выживания своих компаний как 50% и менее.
Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в России
Вакцинация жителей России от коронавируса начнется в ноябре-декабре, заявил 31 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Вице-губернатор Тюменской области вынужденно ушёл на карантин
В правительстве Тюменской области опровергли слухи о госпитализации вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В больницу попал родственник высокопоставленного чиновника. В связи с этим Сергею Сарычеву пришлось уйти на самоизоляцию в течение двух недель.
В алтайские школы закупают рециркуляторы и бактерицидные лампы
Министерство образования Алтайского края накануне нового учебного года известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей.
«Данная выделенная сумма на приобретение дезинфекционного оборудования, сложилась исходя из расчетов, подготовленных и представленных минобром по потребности данных организаций в средствах защиты от коронавирусной инфекции за период карантинных мероприятий в июле», — пояснили чиновники.
Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к COVID-19 в России
В России в 11 регионах уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%, сообщили 321 августа в Роспотребнадзоре.
В Волгоградской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
Четыре летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы за истекшие сутки в Волгоградской области. Скончались трое мужчин и пенсионерка, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе.
В Калужской области за сутки выявлены 32 носителя коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 31 августа федеральный штаб. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 79 положительных результатов тестов.
В Кабардино-Балкарии выросло число смертей пациентов с COVID-19
В Кабардино-Балкарии выросла до 79 человек смертность от COVID-19. За прошедшие сутки скончалась 70-летняя пациентка — жительница поселка Кашхатау, сообщили 31 августа в пресс-службе минздрава региона.
Роспотребнадзор сообщил о втором этапе исследований иммунитета к COVID-19
Второй этап исследования оценки уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди населения России начинается 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В Воронежской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области 31 августа выявлено 98 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлено 14 144 носителя вируса.
В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 31 августа зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7120 положительных тестов.
В Липецкой области подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом
В Липецкой области 31 августа подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5094 положительных теста.
В Смоленской области за сутки выявили 10 новых носителей коронавируса
В Смоленской области 31 августа выявлено десять новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлено 6167 носителей вируса.
В Тверской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области 31 августа выявлено 24 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе выявлено 5407 носителей вируса.
Михаил Мурашко поблагодарил медиков Приангарья за борьбу с COVID-19
В рамках визита в Иркутскую область министра здравоохранения России Михаила Мурашко состоялась торжественная передача ещё семи автомобилей скорой помощи класса В. Средства на их покупку автомобилей выделены из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба областного правительства, новую технику, произведённую базе машин Ford Transit, получили станции Иркутска, Ангарска и Братска.
«Во время пандемии коронавирусной инфекции в пиковые дни нагрузка на скорую помощь возрастала более чем в два раза. На мой взгляд, вы с этим успешно справлялись. Каждый пациент рассчитывал на вас. По всей стране сделан акцент на модернизацию материально-технической базы скорой помощи. В этом году президент страны впервые утвердил День работника скорой помощи. Это дань уважения вашей тяжелой работе. Благодарю вас всех», — сказал Михаил Мурашко.
В Тверской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Тверской области по состоянию на 31 августа зарегистрировано 193 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены две смерти.
В Тамбовской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Тамбовской области 31 августа выявлено 25 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлен 6751 носитель вируса.
В Чечне отмечены самые низкие темпы прироста числа пациентов с COVID-19
Чечня вновь оказалась в списке субъектов РФ, где отмечены наименьшие темпы прироста численности пациентов с диагнозом COVID-19. В республике за прошедшие выходные выявлено всего 17 новых носителей коронавируса, причем за последние сутки всего пять.
В Адыгее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 3400
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:00 31 августа достигло 3400. За минувшие выходные (29 и 30 августа) в республике инфекцию выявили у 36 человек, сообщил региональный минздрав.
Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19
Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.
«Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.
В Челябинске скончалась экс-министр социальных отношений
В Челябинске умерла бывшая министр социальных отношений области Надежда Гартман. Ей был 71 год, сообщает пресс-служба министерства.
Женщина возглавляла структуру в 2004—2011 годах. Причина смерти не названа. Но, по данным местных СМИ, она находилась в «ковидном» госпитале.
На Ставрополье работники образования сдали тесты на COVID-19
Почти 33 тыс. сотрудников образовательных учреждений Ставрополья в преддверии нового учебного года прошли тестирование на COVID-19. Случаев заражения среди учителей и других педагогических работников не выявлено, сообщили в пресс-службе главы региона.
В Белгородской области 1 сентября начнут работу 545 школ
Все 100% школ Белгородской области готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения в условиях пандемии коронавируса. 1 сентября учеников примут 545 образовательных учреждений. На оснащение школ антисептиками, рециркуляторами, туалетными принадлежностями выделено 115 млн рублей.
От COVID-19 скончались ещё двое жителей Саратовской области
В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин. Таким образом, на 31 августа общее число погибших с начала пандемии в Саратовской области достигло 75 человек.
Ямальцам старше 65 лет придётся и далее соблюдать карантин по COVID-19
На Ямале для пенсионеров старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется карантин до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Назван производитель второй российской вакцины от COVID-19
Производством второй российской вакцины от коронавирусной инфекции будет заниматься компания «Биокад», сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Роспотребнадзор опроверг слухи о «дистанционке» в школах с 20 сентября
Слухи о том, что российские школы якобы намерены перейти на дистанционный формат учёбы с 20 сентября, не соответствуют действительности. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора на наиболее популярные вопросы, опубликованных в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».
"Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате», — говорится в сообщении.
Свердловский губернатор продлил режим ограничений ещё на неделю
В Свердловской области коронавирусный режим ограничений продлён ещё на неделю, до 7 сентября. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Данная мера касается граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Им предписано соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом.
Мэр Краснодара заразился коронавирусом SARS-CoV-2
Мэр Краснодара Евгений Первышев госпитализирован с больницу с диагнозом COVID-19.
Роспотребнадзор: школьников не будут обязывать носить маски на занятиях
Меры профилактики коронавируса в российских школах в новом учебном году не предполагают обязательное ношение школьниками защитных масок, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор прокомментировал слухи о переходе на дистанционное обучение
Слухи о якобы планируемом переводе российских школ на дистанционное обучение с 20 сентября не соответствуют действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.
Антитела к коронавирусу имеют не более 13% петербуржцев
Доля петербуржцев, переболевших коронавирусной инфекцией в той или иной форме, к середине августа 2020 года составляла всего от 10 до 13 процентов. Этого уровня популяционного иммунитета может не хватить для предотвращения второй волны эпидемии, но может оказаться достаточно для того, чтобы она не была такой тяжелой, как первая. О результатах исследования горожан на антитела 31 августа рассказали в Европейском университете Санкт-Петербурга.
Заболевшие COVID-19 сотрудники челябинского минэкологии выздоравливают
Заразившиеся коронавирусом сотрудники челябинского минэкологии выздоравливают после COVID-19. Об этом в своём телеграм-канале написал замминистра Виталий Безруков.
По его словам, он уже здоров и выходит на работу, хотя реабилитация ещё нужна. Также из больницы выписан и проходит реабилитацию первый замминистра Игорь Гилёв.
В Марий Эл вновь смягчают коронавирусные ограничения
В Марий Эл с 31 августа смягчается ряд ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. На полную мощность могут начать работать гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и другие санаторно-курортные организации. Без ограничения по числу участников будут проводиться тренировки сборных команд России и республики.
Только у 10% нижегородцев сформировался иммунитет к коронавирусу
Напряжённость коллективного иммунитета жителей Нижегородской области к новой коронавирусной инфекции составляет около 10%, заявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Костромской храм закрыли из-за угрозы распространения COVID-19
В Костромской области из-за угрозы распространения COVID-19 закрыт православный храм. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Костромской духовной семинарии.
В Костромской области с 1 сентября полностью откроются все детские сады. Об этом 31 августа сообщает администрация региона. Новый учебный год во всех образовательных учреждениях области начнётся в обычном режиме, но с поправкой на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Читайте подробности: В Костромской области разрешили открыть детские сады полностью
В Мордовии возобновляют работу парки, дома культуры и зоопарки
В Мордовии с 31 августа возобновляют работу ряд организаций, которые приостановили деятельность для предотвращения распространения коронавируса. В частности, открываются для посещения зоопарки, парки, а также дома культуры.
В школе № 48 Екатеринбурга подготовили два плана работы
В школе №48 города Екатеринбурга учащиеся будут изолированы в специальном боксе при температуре 37 градусов и выше. Термометрию будут проходить все входящие, сообщает директор образовательного учреждения Лариса Пичугина.
Затем медработник примет решение исходя из состояния человека. Могут вызвать родителей, а могут и скорую помощь. Всего в школе организуют три разных входа. Интервал между приходом классов составит 10 минут. Все входящие смогут обработать руки при помощи бесконтактного санитайзера. Такой санитайзер есть и при входе в столовую. Она рассчитана на 250 мест. Но одновременно питаться там смогут не более 75.
Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году сократился в два раза
Объём пассажирских авиаперевозок в России в январе — июле 2020 года составил 63,47 млн пассажиров, что почти в два разе меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ситуация с коронавирусом в России в основном стабильна, но есть новые очаги инфекции, сообщилаглава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате. При этом она заявила, что возвращение школьников к дистанционному обучению в случае обострения ситуации с коронавирусом возможно, как и при вспышке гриппа.
В Вооружённых силах РФ более 10,8 тысячи человек излечились от коронавируса
В Вооружённых силах по состоянию на 31 августа выявлено 558 военнослужащих с коронавирусом, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё одиннадцать пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4832. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Празднование юбилея в Архангельской области обернулось вспышкой COVID-19
В Онежском районе Архангельской области после празднования юбилея выявили сразу 23 заболевших COVID-19.
В Еврейской АО увеличилось число выявленных носителей коронавируса
В Еврейской автономной области число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 632.
На Камчатке провели почти 116 тысяч тестов на коронавирус
В Камчатском крае за минувшие сутки провели 184 теста на новую коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии сделали 115 819 лабораторных исследований.
Учёба в школах России началась с ограничениями из-за коронавируса
Более 16 млн российских школьников начинают учёбу с ограничениями, введёнными в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, 1 сентября отменены торжественные линейки — в некоторых регионах их сделают только для первоклассников и выпускников, — а родителям запретят свободно входить в здание образовательного учреждения.
Школы Сахалина и Курил готовы к новой волне пандемии: глава региона
Первыми в России День знаний встретили на Сахалине и Курилах. Поздравляя школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года, губернатор области Валерий Лимаренко особо подчеркнул важность обучения в школе в очном формате. Личное общение с преподавателями и одноклассниками он назвал бесценным.
В Амурской области увеличилось число выявленных носителей коронавируса
В Амурской области за последние сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 3386 человек.
На Колыме более 16 тысяч учеников пошли в школу
В Магаданской области 129 образовательных учреждений, в том числе 56 школ. Все они будут работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства просвещения РФ. Во всех школах есть дезинфицирующие средства, оборудование для обеззараживания воздуха и другие средства защиты.
40 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бурятии
В Бурятии за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии подтверждено более 5,3 тыс. случаев, из которых около 3 тыс. зарегистрированы в Улан-Удэ.
Жертвами коронавируса стали ещё трое жителей Приангарья
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 1 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 958 человек, причём 72 добавились только за последние сутки. Не обошлось без трёх летальных случаев с SARS-CoV-2.
В Горном Алтае коронавирусом заразились пятеро детей
В Республике Алтай за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, пятеро из заразившихся — дети.
В Приморье скончались 104 пациента с коронавирусом
В Приморье за минувшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом, 149 пациентов выздоровели, один скончался.
За последние сутки SARS-CoV-2 в Забайкалье победили 33 человека
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 1 сентября, выявлены 4665 носителей SARS-CoV-2 (33 человека за последние сутки).
Из них 4265 пациентов (33 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев нет.
На Камчатке оставили только один госпиталь для пациентов с коронавирусом
В Камчатском крае с 1 сентября только городская больница №2 в Петропавловске-Камчатском продолжит работать как моногоспиталь для коронавирусных пациентов. Все остальные учреждения здравоохранения перешли к плановому режиму работы.
В Приморье против гриппа поступило два вида улучшенной вакцины
В Приморье 1 сентября началась вакцинация населения от гриппа — в регион уже поступило 85% доз от общей потребности. Вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс» закупили за счёт средств федерального бюджета.
В Оренбуржье с 1 октября могут открыть театры
В Оренбургской области коронавирусный режим продлен до 14 сентября. Губернатор Денис Паслер внес в указ изменения, согласно которым новый учебный год в вузах, ссузах, школах начинается в очном формате с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Региональному минкультуры поручено проработать вопрос о возможности открытия театрального сезона с 1 октября 2020 года.
Мурашко дал высокую оценку работе системы здравоохранения Приангарья
Второй день продолжается визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашков Иркутскую область. Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте региона, по итогам совещаний и осмотра медицинских учреждений глава Минздрава РФ дал высокую оценку как работе всей системы здравоохранения в период эпидемии коронавируса, так и лично главе Приангарья Игорю Кобзеву.
«Мы посетили много регионов и видим: там, где губернаторы проявляют активный интерес к здравоохранению, там, где губернаторы активно включились в организацию процесса оказания помощи ковидным больным, там и результаты значительно лучше.
Поэтому я хочу поблагодарить Игоря Ивановича за активную работу и личное участие в развитии системы здравоохранения. Однозначно выигрывает все население региона», — подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.
В Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса
В Хакасии к 1 сентября коронавирус выявлен у 3434 человек.
В Якутии зарегистрировали 76 летальных случаев пациентов с коронавирусом
В Якутии за истекшие сутки из 1435 проведённых тестов выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 20 из них в столице республики.
Все школы Улан-Удэ получили маски и дезинфицирующие средства
Во все школы столицы Бурятии Улан-Удэ к началу учебного года поступили маски и дезинфицирующие средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.
На Камчатке отменили пропускной режим для приезжающих
На Камчатке отменили обязательные электронные пропуска для всех приезжающих в регион.
Новосибирские ковидные госпитали возобновляют работу в обычном режиме
В Новосибирской области перепрофилированные под инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом стационары возобновляют приём профильных пациентов. Первым таким учреждением стал Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Полпред президента Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев полностью излечился от коронавирусной инфекции и приступил к выполнению своих должностных обязанностей в обычном формате.
Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки выявлено 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
За минувшие сутки скончалась одна пациентка — у жительницы села Карагайла Прокопьевского муниципального округа 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом.
Из-за пандемии в Чебоксарах продлили приём в учреждения допобразования
В Чебоксарах учебный год 1 сентября начнётся не только для школьников, но и воспитанников учреждений дополнительного образования. При этом продлён приём на обучение для вновь поступающих.
В Туве жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек
Экспертная комиссия министерства здравоохранения Тувы подтвердила 8 новых летальных случаев от COVID-19 с 21 по 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В Магадане пассажиров долго «маринуют» в самолёте после посадки
Пассажиры, прилетающие в Магадан, жалуются на долгое ожидание выхода из самолёта. Люди толпятся в проходах по полчаса.
В Тюменской области в сентябре открываются общественные места
В Тюменской области с начала сентября снимается ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
С 1 сентября 2020 года в регионе разрешено проведение некоммерческих мероприятий делового и образовательного характера с участием не более 50 человек. Возобновляется работа выставок, читальных залов библиотек и государственных архивов.
С 7 сентября можно проводить культурно-досуговые мероприятия. С 15 сентября возобновляется деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта, а также базы отдыха и спа-отели при условии уведомления органов власти для включения в реестр.
На Ставрополье продлили режим свободного посещения детских садов
Режим свободного посещения детских садов, введенный на Ставрополье на фоне пандемии COVID-19, продлен в крае до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров.
В Туве за сутки выявлен 21 новый носитель коронавируса
В Туве за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 6862.
В Саратовской области более 8 тыс. человек победили COVID-19
В Саратовской области по состоянию на 1 сентября коронавирус подтвержден у 12 438 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 93 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8038 человек, за сутки — 73 пациента. С момента начала наблюдения скончались 75 человек.
Более 35 тысяч жителей Алтайского края привились препаратом «Совигрипп»
В Алтайском крае предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа началась 21 августа и продлится до 30 октября. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова главного эпидемиолога Ирины Переладовой.
По её словам, только за последние 10 дней вакцинацию российским препаратом «Совигрипп» прошли 35 109 жителей Алтайского края, а всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году запланировано привить 1 миллион 222,05 тысячи человек.
На Ставрополье студенты вновь будут учиться очно
На Ставрополье студенты смогут очно посещать университеты, колледжи и техникумы в условиях действия в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров.
В мэрии Кемерова рассказали, как будут работать школьные столовые
В кемеровских школах столовые начнут работать со 2 сентября. Все учащиеся начальных классов будут получать горячее питание бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
«Во всех столовых будет обеспечено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором: обязательное мытьё и обработка рук дезинфицирующими веществами. В пищеблоках нанесена разметка дистанции, — уточнили в мэрии. — В школах составлено расписание с таким расчётом, чтобы увеличить количество перемен для питания детей, что позволит избежать пересечения потоков. После каждого приёма пищи будет проходить обработка пищеблока и инвентаря дезсредствами».
В Новосибирской области запущена карта пунктов тестирования на COVID-19
В Новосибирской области заработала интерактивная карта пунктов тестирования на COVID-19. Ресурс работает на официальном портале по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
На Алтае отмечено рекордное число летальных исходов пациентов с SARS-CoV-2
В Алтайском крае зафиксировано рекордное число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба региона на 1 сентября, за последние сутки погибли 11 человек. Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 344.
Продолжает расти и количество больных внебольничной пневмонией (3306 пациентов, +32 за последние сутки) и ОРВИ (3573 пациента, +5 за последние сутки). Тяжелобольных 115 (минус семь пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 34 (минус один пациент за последние сутки).
В Москве вылечились от COVID-19 ещё 1262 человек
От коронавирусной инфекции в Москве вылечились за последние сутки ещё 1262 человека, сообщила 1 сентября вице-мэр города Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1262 пациента», — сказала она.
Власти Карачаево-Черкесии обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 31 августа провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в республике. Оно было направлено на принятие неотложных мер в условиях увеличения числа новых выявленных носителей коронавируса. Были обсуждены конкретные меры, которые «касаются абсолютно всех без исключения городов и районов», написал на своей странице в Instagram Рашид Темрезов.
В Подмосковье вылечились от COVID-19 ещё 209 человек
В Московской области от коронавирусной инфекции вылечились за последние сутки 209 человек. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Подмосковья.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — рассказали в штабе.
Всего с начала распространения вируса в Московской области поправили здоровье более 51,7 тыс. человек.
День Знаний на Урале: без линеек и с толкучками у школьных ворот
В Свердловской области 1 сентября не проводятся школьные линейки. Зато на улицах стало заметно больше автомобилей, а перед школьными воротами порой весьма плотно собираются дети, которые идут в первый или очередной класс, и провожающие их взрослые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Хабаровске открылись почти все точки общепита
В Хабаровске уже открылось большинство кафе, закусочных и ресторанов. Горожане ждут запуск аттракционов.
Футболист Давид Сильва заразился коронавирусом
Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва заразился коронавирусом.
В Башкирии театры возобновят работу с 15 сентября
Дворцы культуры и театрально-концертные организации возобновят свою работу с 15 сентября в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность» из-за угрозы распространения коронавируса 31 августа внес глава республики Радий Хабиров.
В Госдуме прогнозируют массовое закрытие школ на карантин
Лидер «Справедливой России» депутат Госду