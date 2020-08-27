Москва, , 14:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

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«В целом по стране ситуация стабилизировалась, однако случаи заболевания сохраняются», — сказал Мишустин на заседании правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 975 576 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 804 человека, выздоровели — 792 561 Всего было проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус.