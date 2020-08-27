Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирске в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 25 — за нарушение законодательства в области санитарно — эпидемиологическою благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Уточняется, что нарушения выявлены управлением Роспотребнадзора Новосибирской области в ходе проверки. Так, установлено, что фактическое количество пациентов с коронавирусом или с подозрением на заражение, находящихся на стационарном лечении превышает допустимое количество людей, которых может принять на лечение медицинское учреждение в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как сообщили ИА REGNUM в суде сегодня, 27 августа, рассмотрение дела отложено для предоставления дополнительных доказательств по делу, а также вызова должностного лица управления Роспотребнадзора Новосибирской области, составившего протокол об административном правонарушении.

Следующее судебное заседание состоится 15 сентября 2020 года.