Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 августа выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 129 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Уточняется, что 24 298 жителей региона выздоровели после заражения коронавирусом, таким образом, уже победили инфекцию 89,5% от общего числа инфицированных. За последние сутки выписаны по выздоровлении 224 человека.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 456 жителей области, за минувшие сутки скончались трое нижегородцев.

ИА REGNUM напоминает, с 24 августа число вновь выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом среди нижегородцев выросло поэтапно со 114 до 134 случаев.