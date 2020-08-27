Краснодар, , 10:46 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа. Новые случаи выявлены в 24 муниципальных образованиях, детей среди пациентов нет.

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«35 положительных результатов на COVID-19 получено в Краснодаре, семь — в Анапе, шесть — в Сочи, пять — в Тихорецком районе, по три — в Северском и Красноармейском районах. По два новых случая зафиксировано в Новороссийске, а также Кущевском, Туапсинском, Выселковском, Славянском, Павловском, Крыловском, Темрюкском и Ейском районах», — уточнили в оперативном штабе.

За период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 857 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на сегодня составляет 191,3. Умерли 172 заболевших, выписаны с выздоровлением 9085 человек. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на экстракорпоральной мембранной оксигенации находятся 30 пациентов.