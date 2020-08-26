Краснодар, , 10:40 — REGNUM 90 носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за минувшие сутки, данные на 26 августа опубликовал региональный оперативный штаб. Детей среди новых пациентов нет, самому старшему из заразившихся — 89 лет.

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«В Краснодаре COVID-19 подтвержден у 30 человек, в Сочи — у 12, в Динском районе — у 5. В Геленджике, Новороссийске, Красноармейском, Павловском районах по 4 заболевших. В Усть-Лабинском, Белореченском районах и Горячем Ключе — по три», — уточнили в оперштабе.

Всего с 12 марта по 26 августа на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 771 человека. При этом всего лаборатории края провели уже почти 780 тыс. исследований. Выписаны с выздоровлением 9017 пациентов, 169 человек за весь период умерли. На данный момент в тяжёлом состоянии остаются 43 человека, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо находятся на ЭКМО. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 26 августа составил 189,8.