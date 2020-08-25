Москва, , 08:21 — REGNUM В июле 2020 года российские работодатели предлагали в два с половиной раза больше вакансий с удалённым режимом работы, чем в аналогичном месяце прошлого года, говорится в материалах сервиса «Авито Работа».

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За июнь текущего года в России число вакансий «на удалёнке» увеличилось на 14% по сравнению с маем, в июле — еще на 14% по сравнению с июнем.

Самый большой рост показателя по году, говорится в исследовании, произошёл в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%).

При этом эксперты полагают, что эта тенденция сохранится, и рост числа объявлений с предложением удаленной работы продолжится после ослабления самоизоляции в регионах России. Одновременно работодатели будут незначительно снижать уровень зарплат по ним.

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