Москва, , 08:38 — REGNUM Работа из дома тоже может приносить хороший доход. Одна из таких высокооплачиваемых вакансий августа — главный по сториз в компании, которая производит смартфоны. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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Такой специалист может заработать от 250 тыс. в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование. Однако эта работа сезонная и продлится всего четыре месяца.

Инженер автоматизированного тестирования, в обязанности которого входят проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег, может рассчитывать на зарплату от 175 тыс. рублей.

На зарплату в диапазоне от 120−150 тыс. рублей и выше могут рассчитывать менеджер по подбору персонала, NET-разработчики, а также технические писатели, создающиекраткую и понятную техдокументацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал «Работа в России» назвал наиболее высокооплачиваемыми вакансиями июля 2020 года. Это механики, капитаны, горняки, IT-специалисты и врачи. Заработные платы представителей этих профессией колеблются в диапазоне от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

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