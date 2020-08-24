Балтимор, США, 24 августа 2020, 21:05 — REGNUM По информации Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 23 507 852.
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Согласно отчету университета, жертвами COVID-19 являются 809 834 человек. Наибольшее число жертв заболевания — в США, где от COVID-19 скончались 176 978 человек.
Первое место по числу случаев COVID-19 также занимают Соединенные Штаты (5 714 636), на втором месте — Бразилия (3 605 783), на третьем — Индия (3 106 348).
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