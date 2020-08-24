Аддис-Абеба, , 20:37 — REGNUM В Африке жертвами COVID-19 стали уже 27 798 человек, 24 августа сообщили Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC).

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Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту на континенте выявлено уже 1 189 526 случаев коронавирусной инфекции. Переболели COVID-19 и выздоровели 907 822 пациента.

Наибольшее число случаев и жертв COVID-19 выявлено в ЮАР — с начала эпидемии это уже 609 773 заболевших и 13 059 погибших от болезни.

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