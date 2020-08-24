Анкара, , 19:14 — REGNUM Турецкое издание Нurriyet пишет, что в Турции собирают экстренное совещание из-за эпидемиологической ситуации в стране. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабмином возможное ужесточение ограничительных мер.

Источники CNN TÜRK сообщают, что количество заболевших за сутки давно не опускается ниже полутора тысяч случаев. Из-за возможной вспышки коронавируса члены кабмина могут усилить контроль за соблюдением социальной дистанции, ношением масок, а также правилами проведения массовых мероприятий. В планах турецких чиновников — разработка новых правил для школьников.

Ранее ФАН со ссылкой на советника турецкого МИД Сельджука Колакоглу предупредил о возможном ухудшении коронавирусной обстановки в Турции к осени. Причиной этому может послужить нескончаемый поток туристов и преждевременное смягчение ограничительных мер. Юрист Эдуард Шалоносов отметил, что лечение в турецких больницах дорогое — россиянам придется потратить около 150 тыс. рублей.

Пока туристов удручающая статистика заболеваемости COVID-19 не смущает. А тем временем на пляжах турецких курортов и на развлекательных шоу не соблюдаются меры по предотвращению распространения инфекции. Кроме того, заболевшие зачастую безответственно относятся к собственному здоровью и жизни окружающих. На днях во время рейда турецкая полиция задержала в пассажирском автобусе женщину, которая должна была сидеть на карантине. Потенциальной переносчице заболевания выписали штраф в размере 3,1 тысячи турецких лир и принудительно отправили на самоизоляцию.