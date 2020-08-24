Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM За первое полугодие 2020 года в Петербурге количество постоянного населения сократилось, смертность ощутимо возросла, а рождаемость снизилась. Естественная убыль населения города увеличилась в 5,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5 млн 384,3 тыс. человек. По сравнению с 1 января 2020 года численность постоянных жителей уменьшилась на 13,8 тыс. человек, или на 0,3%.

«Уменьшение численности населения в январе — июне 2020 года произошло из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль составила 63% общей убыли населения», — прокомментировали эти данные в Петростате.

За первое полугодие 2020 года в Петербурге родился 25 601 младенец. Это на 2855 детей меньше, чем за тот же период 2019 года. Рождаемость на 1000 человек населения в Петербурге в январе — июне 2020 года составила 9,5 рождения (10,7 за тот же срок в 2019 году), или всего 88,8% от аналогичного показателя первого полугодия 2019 года.

За январь 3 июнь 2020 года в Петербурге скончались 34 276 человек, что на 4003 человек абольше, чем за тот же период 2019 года. Ранее власти официально признали, что большая часть роста смертности вызвана фактором коронавирусной инфекции.

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Смертность на 1000 человек населения в Петербурге в январе — июне 2020 года составила 12,8 случая (11,3 смерти за тот же срок в 2019 году), увеличившись на 13,3%.

Естественная убыль населения Петербурга, в расчете на 1000 человек, в первом полугодии 2020 года возросла сразу в 5,5 раза. Такая убыль уменьшила количество петербуржцев на 3,3%. В абсолютных цифрах естественная убыль составила 8675 человек за полгода (в 2019 году за тот же срок — 1817).

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Количество зарегистрированных браков в Петербурге в январе — июне, в расчете на 1000 человек населения, снизилось на 26,4%. Количество разводов уменьшилось на 33,3%. Эти цифры также связаны с фактором пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер.