Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Уровень летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжает оставаться самым высоким среди всех регионов России. На текущей неделе он достиг уровня в 6,66%. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Летальность в СЗФО на 20 августа 2020 г ИЦК

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За Петербургом в этом антирейтинге следуют Дагестан (4,64%), Севастополь (3,41%) и Тверская область (3,40%).

Уровень летальности в Петербурге непрерывно рос все последние месяцы и недели, увеличившись с 4,17% на 25 июня до 6,66% на 20 августа.

Средняя летальность по регионам СЗФО на сегодня составляет 3,51% (на прошлой неделе было 3,47%).

По данным ИЦК, в шести регионах СЗФО показали летальность превышают 1%: Архангельская область — 2,40% (неделей ранее было 2,38%), Новгородская область — 1,75% (1,81%), Калининградская область — 1,72% (1,73%), Псковская область — 1,40% (1,44%), Республика Коми — 1,22% (показатель равен прошлой неделе), Ленинградская область — 1,08% (1,05%), Мурманская область 1,10% (0,92%).

«Всего три региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Вологодская область 0,99% (1,05%) и Республика Карелия — 0,54% (0,53%), Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю», — отметили аналитики.

То есть, в СЗФО четыре региона показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области, а также Калининградская область), остальные восемь регионов — ниже этого среднего показателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, На 20 августа в Петербурге выявлено 34 647 случаев заражения коронавирусом, скончались 2308 человек. Выздоровели 24 876 человек.

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