Москва, , 08:54 — REGNUM О новых схемах мошенничества, которые злоумышленники пытаются проводить посредством использования мессенджера WhatsApp, в интервью агентству «Прайм» сообщил 24 августа заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам эксперта, подавляющее число случаев мошенничества в мессенджере WhatsApp делается путем социальной инженерии, когда злоумышленники с помощью текста побуждают пользователя пройти по ссылке или загрузить файл.

«Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к десятилетию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление», — указал Лоевский.

Также он обратил внимание на то, что, когда пользователя просят предоставить личные данные, такие как номер счета в банке, номер банковской карты, дату рождения или пароли, это является ловушкой. Как отмечает замглавы Роскачества, эти данные из благих побуждений никто не станет запрашивать у пользователя.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Роскачестве рассказали, что мошенники стали чаще использовать технологии IP-телефонии, которые подменяют номер входящего вызова на номер банка.