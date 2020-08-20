Москва, , 08:11 — REGNUM Мошенники стали чаще использовать технологии IP-телефонии, которые подменяют номер входящего вызова на номер банка. Об этом 20 августа сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

По его словам, активность телефонных мошенников в 2020 году возросла настолько, что безопаснее стало вообще не отвечать на незнакомые номера телефонов. Вместе с тем обычный ответ на звонок ничем не грозит.

Однако если назвать свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники могут воспользоваться данными в своих целях. «Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор», — сказал Куканов. По его словам, после такого звонка необходимо перезвонить по номеру банка.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года количество случаев мошенничества, связанных с денежными переводами, увеличилось на 600%.

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