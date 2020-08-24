Хабаровск, , 07:55 — REGNUM В Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре в минувшие выходные доставили 37 постояльцев дома-интерната, у которых 20 августа был выявлен коронавирус. Всего у 75 человек подтверждено заражение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в Комсомольск 24 августа выехал и.о. зампредседателя правительства края Евгений Никонов.

До этого он лично осмотрел некоторых пациентов в Хабаровске, отметил, что ситуация не критическая.

«Я побывал в горбольнице № 11, куда из Комсомольска-на-Амуре доставили заболевших. Было принято решение о госпитализации пациентов в Хабаровске, потому как люди пожилые — за 75−80 лет. Все они имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение семи дней здесь их будут наблюдать, чтобы не допустить развития осложнений. В целом ситуация спокойная», — сказал Никонов.

В госпитале, развернутом на базе 11-й горбольницы, готовы разместить ещё не менее 50 человек.

В комсомольском доме-интернате также всё готово: организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными, термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев. Постояльцев кормят в комнатах, введён масочный режим. СИЗ и лекарств имеется в достаточном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, положительные результаты теста на коронавирус были получены у постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре 20 августа.