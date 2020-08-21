Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:02 — REGNUM Положительные результаты теста на коронавирус были получены от постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба краевого правительства на официальном сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«20 августа 2020 г. по итогам тестирования на новую коронавирусную инфекцию выявлены положительные результаты среди постояльцев Комсомольского-на-Амуре дома-интерната для престарелых и инвалидов», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в одну из больниц города с признаками ОРВИ было госпитализировано 75 пациентов.

Кроме этого, сообщается, что правительством края были приняты дополнительные меры для предупреждения дальнейшего распространения SARS-CoV-2 в учреждении, такие как, каждодневное наблюдение за входившими в контакт с заразившимися, измерение температуры и медицинской осмотр всех постояльцев, режим ношения защитных масок, питание в комнатах, а также осуществление работы персонала учреждения с учетом зонирования.

«Координация работы на месте осуществляется руководством министерства социальной защиты населения края и министерства здравоохранения края. Региональным управлением Роспотребнадзора осуществляются контрольные мероприятия в интернате», — уточняется в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в общественном транспорте в Бурятии с 25 августа начнутся проверки соблюдения обязательного масочного режима среди пассажиров.