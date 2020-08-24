Магадан, Магаданская область, , 04:44 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявили всего восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 24 августа на Колыме зарегистрировано 1840 носителей коронавируса, выздоровели 1447 человек, скончались 18 пациентов.

С начала пандемии обследовано 52 014 человек.

Одной из последних жертв COVID-19 стала врач-дерматолог из районной поликлиники. За выходные скончались 2 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ опасаются второй волны коронавируса и из-за этого отказываются от путешествий. Опрос показал, что 42,3% респондентов боятся второй волны, а 9,9% боятся заболеть в пути. 28,1% опрошенных боятся, что могут отменить рейсы или поезда, на которые они купят билеты, а 16,6% переживают за бронь отеля.