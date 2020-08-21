Москва, , 17:47 — REGNUM Жители РФ опасаются второй волны коронавируса и из-за этого отказываются от путешествий. Как заявили ИА REGNUM специалисты OneTwoTrip, опрос, проведенный среди клиентов сервиса, показал, что 42,3% респондентов боятся второй волны, а 9,9% боятся заболеть в пути. 28,1% опрошенных боятся, что могут отменить рейсы или поезда, на которые они купят билеты, а 16,6% переживают за бронь отеля.

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Тем, кто всё же отправляется в отпуск, зачастую приходится экономить, в первую очередь на билетах: искать более дешёвые варианты будут 43,6% опрошенных. Почти треть опрошенных сообщили, что вынуждены экономить на всём. 26,6% планируют сокращать траты на развлечения, 26% — бронировать более бюджетное, чем прежде, жильё. Также отдыхающие пытаются экономить, питаясь дома, а не в ресторанах, выбирая общественный транспорт вместо аренды автомобиля.