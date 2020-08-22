Рим, , 19:29 — REGNUM За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 22 августа министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1 071 заразившегося SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 258 136.

Также сообщается, что за это же время в Италии три пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 430.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа Университет Джонса Хопкинс, сотрудники которого ведут статистику по заболеванию на основе официальных данных, объявил, что общее число подтверждённых летальных случаев от COVID-19 в мире возросло до 800 тыс.

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