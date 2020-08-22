Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Общее число подтверждённых летальных случаев от COVID-19 в мире возросло до 800 тыс. Об этом в субботу, 22 августа, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сотрудники которого ведут статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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По её данным, общее число выявленных инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 22 998 346, вылечились от COVID-19 более 14 млн человек.

В первую тройку стран по распространению инфекции входят США (5 626 284), Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья сообщили, что в ПМР за сутки выявили тридцать новых случаев инфицирования коронавирусом.

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