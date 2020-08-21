Берлин, 21 августа 2020, 23:29 — REGNUM МИД Германии предостерег граждан от поездок в Брюссель и Антверпен из-за высокого риска заражения коронавирусом, 21 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно правительственному постановлению, предостережение означает обязательный карантин для граждан, возвращающихся из Брюсселя и Антверпена.
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