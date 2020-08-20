Лондон, , 22:10 — REGNUM Власти Великобритании ввели обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго, 20 августа передает BBC.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Ограничения в отношении туристов и возвращающихся из трех стран британских граждан вступают в силу 22 августа.

Одновременно с этим британские власти отменили обязательную изоляцию для въезжающих из Португалии из-за относительно благополучной ситуации с COVID-19 в стране.

Читайте также: Норвегия введет карантин на 10 дней для приезжих из нескольких стран Европы