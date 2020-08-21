Балтимор, США, 21 августа 2020, 22:28 — REGNUM Согласно подсчету мониторингового центра Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту 21 августа жертвами COVID-19 в мире стали 795 383 человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Наибольшее число жертв COVID-19 — в США (174 761). На втором месте — Бразилия (112 304). На третьем — Мексика (59 106).
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 22 780 595, первые три места по случаям COVID-19 занимают США (5 600 107), Бразилия (3 501 975) и Индия (2 905 825).
Читайте также: Жертвами COVID-19 в Африке стали 26999 человек