Аддис-Абеба, , 22:05 — REGNUM В странах Африки к настоящему моменту выявлено 1 159 750 случаев коронавирусной инфекции, 21 августа сообщает Africa CDC.

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Согласно отчету Africa CDC, число жертв COVID-19 на континенте с начала эпидемии достигло 26 999. Выздоровели 882 342 человека.

Более половины случаев и чуть менее половины смертей от COVID-19 на континенте выявлено в ЮАР (599 940 и 12 618 соответственно).

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