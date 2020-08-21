Найроби, , 12:58 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) настоятельно призвали правительства африканских стран содействовать безопасному открытию школ во время пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

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По мнению экспертов организаций, длительное закрытие школ вредно для учащихся. Представители ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства стран африканского континента инвестировать средства в санитарные сооружения, чтобы предотвратить распространение коронавируса в учебных заведениях.

Сотрудники обеих организаций заявили, что школьники страдают от плохого питания, подростковой беременности и насилия из-за длительного периода пребывания дома.

По словам регионального директора ВОЗ Матшидисо Моети, школы в Африке являются «безопасным убежищем» для детей.

«Мы не должны быть слепыми в наших усилиях по сдерживанию коронавируса и в конечном итоге получить потерянное поколение. Точно так же, как страны безопасно возобновляют экономическую деятельность, мы можем снова открыть школы», — сказала она во время виртуального брифинга для прессы в четверг, 20 августа.

По словам регионального директора ЮНИСЕФ Мохаммеда Фаля, длительное закрытие школ создает угрозу для будущего детей и их общин.

Согласно опросу ВОЗ и ЮНИСЕФ, проведенному в 39 странах, только в шести африканских странах полностью открыты школы.

Некоторые страны континента, как, например, ЮАР, вновь открыли школы и вскоре закрыли их из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Другие страны, например, Нигерия, вновь открыли школы для учащихся выпускных классов, чтобы они могли сдать экзамены. А в Кении, например, полностью отказались от возможности возобновления 2020 учебного года.