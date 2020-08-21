Москва, , 15:44 — REGNUM Самым высоким доверием у жителей России из известных исполнителей песен в категории «Музыка» пользуется Сергей Шнуров. Такие данные исследования приводит ИХ «Ромир».

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На второй позиции рейтинга оказалась Алла Пугачева, на третьей — Ольга Бузова. В пятёрке лидеров — Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

Также в топ-10 современных певцов, которым больше всего доверяют граждане, вошли Олег Газманов, Валерия, Лолита Милявская и Дмитрий Билан.

Как сообщало ИА REGNUM, смым высоким доверием у жителей России из публичных личностей в категории «Театр и кино» пользуется актёр Константин Хабенский.

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