Москва, , 15:16 — REGNUM Самым высоким доверием у жителей России из публичных личностей в категории «Театр и кино» пользуется актёр Константин Хабенский. Такие данные исследования приводит ИХ «Ромир».

Константин Хабенский в роли Льва Троцкого Цитата из т/с «Троцкий». Реж. Александр Котт, Константин Статский. 2018. Россия

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На второй позиции рейтинга оказался Дмитрий Нагиев, на третьей — Никита Михалков. В пятёрке лидеров — Чулпан Хаматова и Александр Петров.

Также в топ-10 актёров театра и кино, которым больше всего доверяют граждане, вошли Иван Охлобыстин, Николай Цискаридзе, Дмитрий Певцов, Фёдор Бондарчук и Михаил Пореченков.

Опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 2400 граждан РФ старше 18 лет в городах с населением больше 10 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самым высоким доверием у любителей ТВ в России пользуется телеведущий Андрей Малахов.

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