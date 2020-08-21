Москва, , 10:17 — REGNUM Свыше 222,3 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 20.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 222 304 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 33 814 105, из которых 304 тысячи были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё свыше 1,1 тыс. пациентов, и потому их общее число превысило 202 тыс.