Москва, , 09:37 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё свыше 1,1 тыс. пациентов, и потому их общее число превысило 202 тыс. Об этом 21 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1160 пациентов», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от COVID-19 в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 202 727 человек.

При этом заместитель мэра указала, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительные результаты теста на коронавирус были получены постояльцами дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре.