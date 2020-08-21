Москва, , 08:27 — REGNUM В России число регионов со сложной ситуацией по распространения коронавируса сократилось до 12, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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Эксперт сгруппировал регионы по цветам — зеленый, светло-зеленый, желтый и красный, — которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Индекс показывает, сколько человек заражается от одного носителя коронавируса.

Так, в «красной зоне» остаются Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области, а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, ЕАО, Крым и Алтайский край, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 942 106 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 099 человек, выздоровели — 755 513. Всего было проведено более 33,5 млн тестов.

Лидерами среди стран по распространению инфекции остаются США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

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